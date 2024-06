Tanklaketid ei pea tanklapoodide öist lahti hoidmist mõistlikuks

Olerex otsustas kevadel, et paneb 70 tanklat ööseks kinni. Lisaks majanduslikule rehkendusele on tanklate sulgemise põhjuseks ka sellest aastas muutunud töö- ja puhkeaja arvestamise regulatsioon.

"Tööandjatel oli varem palju rohkem võimalusi anda töötajatele vabu päevi, aga uue direktiiviga on kohustus anda kaks järjestikku vaba päeva. See tähendab, et meil on tööandjatena aina raskem leida sellist tasakaalu töögraafikute tegemisel, mis kohalduks just noorte inimeste elustiilidega," selgitas Olerexi Väo keskuse juht Elis Kaurson.

Tema sõnul tuleb tööandjatel noorte soovidega aina rohkem arvestada ja näiteks öötöö kaotamine on osutunud tööotsijate seas oluliseks boonuseks.

Päris kõiki tanklaid ööseks ei suleta, näiteks tiheda liiklusega teede ääres saab ka edasipidi öösiti WC-s käia ja süüa osta. Kaursoni sõnul ei ole tanklate öine lahtiolek majanduslikult kasulik.

"16 lahti olevat poodi, mis meil on Olerexis, neist mitte ükski ei ole täna majanduslikult põhjendatud. Ehk see on pigem teistel kaalutlustel, et olla ikkagi aktiivsetes kohtades olemas," märkis Kaurson.

Alexela 43 tanklast seitse töötavad ööpäevaringselt. Ettevõtte teenindusjuhi Jaak Jõe sõnul peab öine käive olema mitusada eurot, et see end ära tasuks. Keskmine ost tanklas on aga väike – seitse kuni kaheksa eurot – ja mugavuspoena tanklad enam ei toimi.

"Me näeme seda, et kliendid saavad palju rohkem toitu koju tellida, ei ole vaja õhtu hilisel tunnil tanklapoodi külastada selleks, et toitu saada. Harjumused muutuvad ja see muudab majanduslikku olukorda meil poodides. /.../ Teine pool on see, et kui kliente hakkab väheks jääma, siis teenindajatel lihtsalt öösel klienti oodata ei ole ka väga mõistlik," selgitas Jõgi.

Erinevalt oma konkurentidest kinnitab Circle K, et praegu puudub majanduslik vajadus suvisel ajal tanklapoodide öiseks sulgemiseks. Ka ei ole ettevõttel probleemi töötajate leidmisel.

"Öisel ajal töötamist me motiveerime kõrgemalt tasustatud tunnitasuga ehk kui seadusandlus näeb ette 1,25-kordset tunnitasu maksta, siis Circle K teeb seda 1,5-kordselt," ütles Circle K juhatuse liige Piret Kask.