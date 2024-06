Tallinna linnavolikogu kinnitas 2024. aasta lisaeelarve

"Lisaeelarve vastuvõtmisega alustasime ühistranspordi ambitsioonikate arenguplaanide elluviimisega. Nende plaanide elluviimisel on võimalik linlaste kasutusse tuua lähiaastatel täiendavalt 10 uut trammi, 30 biogaasil töötavat bussi, 40 akutrolli ning projekteerida ja uuendada trollitaristu. Tulemusena muutub ühistranspordi kasutamine mugavamaks ja vajadus auto kasutamise järele väheneb," ütles Tallinna linnavolikogu esimees Maris Sild (SDE).

Silla sõnul tuuakse lisaeelarve toel Tallinnasse rohkem haljastust, sealhulgas on plaanis juba sel sügisel istutada Tallinnasse 1000 uut puud. "Täiendavaid vahendeid eraldasime ka keskkonnaprogrammide elluviimiseks ning linna- ja õppeaedade arendamiseks," lisas Sild.

Linnavolikogu aseesimees Sven Sester (Isamaa) ütles, et lisaeelarvega eraldab linn täiendavad vahendid talvise tänavahoolduse kvaliteedi tõstmiseks.

Sester lisas, et hariduse valdkonnas eraldatakse täiendavad vahendid eestikeelsele õppele ülemineku soodustamiseks. "Oluline on, et toetame üleminekul olevate haridusasutuste kõrval ka eestikeelseid koole ja lasteaedu, kus õpib aina enam lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel," ütles Sester.

Lisaeelarvega eraldati 6,5 miljonit eurot õpetajate palgaks. Haridusvaldkonnas tõusevad õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäärad 1803 eurolt 1820 eurole ning õpetaja abide töötasu alammäär 1085 eurolt 1092 eurole. Samuti eraldati täiendavad vahendid kooliõpetajate töötasu diferentseerimisfondi alates septembrist 2024.

"Lisaeelarvega viime haridustöötajate töötasud vastavusse palgakokkuleppega. Lisaks eraldame Tallinna koolidele täiendavad vahendid kooliõpetajate töötasu diferentseerimisfondi. See annab koolidele täiendavad võimalused hoida tänaseid õpetajaid ja motiveerida inimesi valima õpetaja amet," ütles Tallinna linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Jaak Juske (SDE).

Sotsiaalhoolekande täiendavad vahendid on peamiselt mõeldud puuetega inimeste hoolekandeks. Täiendavad vahendid eraldatakse sotsiaaltranspordi, isikliku abistaja ja tugiisikuteenuste osutamiseks, et tagada piisav teenuse maht ja katta hinnatõus. Laste hoolekandes on täiendavad vahendid eraldatud tugiisikuteenusele, mis võimaldab teenusele võtta kõik järjekorras ootel olevad sihtgrupi lapsed.

Lisaeelarve vastuvõtmisega suureneb Tallinna käesoleva aasta eelarve kogumaht 9,5 miljoni euro võrra. Koos lisaeelarvega on Tallinna linna 2024. aasta täpsustatud eelarve mahuks 1,26 miljardit eurot.

"Kuigi lisaeelarve vastuvõtmisega kasvab linnaeelarve kogumaht 9,5 miljoni euro võrra, siis lisaeelarvega tehti muudatusi kuludes ja investeeringutes sellest suuremas mahus. Linnavalitsus leidis seni planeeritud tegevuskuludes 14 miljoni euro ulatuses kokkuhoiukohti ja vabanenud vahendeid suunasime valdkondadesse, mis seda vajasid. Lisaks õnnestus suunata 10 miljonit eurot hoiuste suurendamiseks ja parandada sellega linna eelarvepositsiooni," selgitas Juske.