Tallinna linnavolikogu pidas ajaloo pikima istungi

Tallinna linnavolikogu viimane korraline istung enne suvepuhkust kestis 14 tundi ja 17 minutit, mis on tõenäoliselt linnavolikogu ajaloo pikim istung.

Linnavolikogu istung algas neljapäeval kell 15 ja lõppes reede varahommikul kell 5.17.

Eelmine rekord püstitati 2022. aasta juunis, kui linnavolikogu istung kestis peaaegu 13 tundi järjest – kella 16.04-st kuni järgmise päeva kella 5.04-ni.

Linnavolikogu istungi päevakorras oli kokku 28 punkti, nende seas eelarve, sotsiaalpoliitika, linnajuhtimise, kinnisvara ja planeerimisega seotud küsimused.

Volikogu kinnitas Tallinna 2026. aasta lisaeelarve, millega täpsustatakse linna tulude, kulude ja investeeringute mahtu vastavalt täpsustatud prognoosidele ning eelarve senisele täitmisele. Lisaeelarvega suurenevad linna tulud ja kulud 11,3 miljoni euro võrra ning Tallinna 2026. aasta eelarve täpsustatud mahuks kujuneb 1,314 miljardit eurot.

Volikogu enamus (Keskerakond ja Isamaa) ei toetanud mitut opositsiooni algatatud eelnõu, sealhulgas ettepanekuid koostada elektrihinna toetuse kord, moodustada ajutine komisjon Venemaa mõjutustegevuse uurimiseks Tallinnas, vabastada tallinlased ühistranspordis valideerimiskohustusest ning kehtestada linna muuseumides tasuta külastus lastele ja noortele.

Järgmine korraline istung toimub 3. septembril.