Päästjad manitsevad inimesi lõkke tegemisel olema ettevaatlikud

Jaanipäeva tähistamise traditsiooni pikkust arvestades ei ole selle mustrid ilu ja ka valu osas ajas muutunud. Et Eesti inimesed saaksid jaanide ajal täiel rinnal rõõmu nautida ja end turvaliselt tunda, on politsei väljas suuremate jõududega.

"Kindlasti meid on rohkem väljas, sellepärast et reageerida õigusrikkumistele ja need lõpetada. Et rahustada liiklust, sest mingitel momentidel on liiklus intensiivsem, kontrollida juhtide kainust. Samamoodi suuremad jaanipeod, kus koguneb rohkem rahvast – nendel me hoiame silma peal," rääkis politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Ivo Utsar.

Utsar paneb inimestele südamele lahendada probleeme hommikul kaine peaga, märgata ja vajadusel aidata. Meeles tuleb pidada ka ohutu lõkke tegemise ja grillimise reegleid.

"Lõke peab olema kaheksa meetri kaugusel hoonetest, metsast voi muust põlevast materjalist. Lõkkealune pinnas peab olema ette valmistatud selliselt, et lõkke ümbrus ei saaks kuidagi süttida ehk lõke võiks olla piiratud kas pinnasevalliga või kividega," lausus päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.

Kui teha lõket oma aias, siis peab olema veendunud, et kohaliku omavalitsuse heakorra reeglid seda ka lubavad. Tiheasustusalal võib lõkke tegemine koduhoovis olla mõnikord keelatud.

"Kui lõket tehakse vee ääres, siis kindlasti jälgige seda, et teie kaaslased ei läheks purjus peaga ujuma. Alkoholijoove tekitab selle, et inimesel kaob ohutunne, nad hindavad enda võimed üle, (tekivad) ka koordinatsioonihäired ning mõnikord ka see, et veetemperatuur ei ole soe ja see kõik loob väga soodsa pinnase selleks, et inimesed kahjuks kipuvad alkoholijoobes uppuma," rääkis Taavet.

Erilise hoolega tuleks jälgida väikseid lapsi ja mitte unustada neid grillimise või lõkke tegemise tuhinas.