Kärdlas avati Konrad Mägi ja Olev Subbi maalide näitused

Tänavune aasta on Hiiumaal kunsti teema-aasta. Selle üheks tähtsündmuseks on Enn Kunila kollektsiooni põhjal koostatud näitused "Konrad Mägi ja tema kaasaegsed" ning "Olev Subbi aktimaalid", mis avati neljapäeval pidulikult Kärdlas.

Hiiumaa muuseumi Pikas Majas avatud näitusel "Konrad Mägi ja tema kaasaegsed" näeb 42 tööd, millest 22 autoriks on Konrad Mägi. Enn Kunila kunstikollektsiooni põhjal koostatud näituse kuraator Eero Epner ütles, et see põlvkond mängis Eesti kunstiajaloos väga olulist rolli.

"Need kunstnikud, Konrad Mägi ja tema kaasaegsed, ilmusid peaaegu tühjusest, peaaegu eikusagilt ja panid aluse, ma ütleks mitte ainult Eesti maalikunsti ajaloole koos oma põhimõtetega, vaid ka mõnedele viisidele, kuidas me näiteks näeme loodust. Nende jaoks oli väga oluline näiteks värv, aga samuti looduslähedus, loodusesse sisse elamine," rääkis Epner.

Kunstikollektsionäär Enn Kunila on Hiiumaal näitusi korraldanud alates 2007. aastast ja nii on hiidlasteni jõudnud aastate jooksul kunstiklassika, mida muidu väljaspool suuremaid linnu ei näe.

"Ühtekokku on siin muuseumis toimunud seitse näitust ja kultuurikeskuses neli näitust," ütles Kunila.

Kärdla kultuurikeskuses avati muusikalise etteaste saatel näitus "Olev Subbi aktimaalid". Esmakordselt on Eestis eksponeeritud teos "Tüdruk rõdul". Epner ütles, et Olev Subbi jätkas oma loomingus põhimõtteid, mis ulatuvad Konrad Mägi põlvkonda.

"Tema ei tahtnud ennast eemaldada 1920ndate-1930ndate ajastust ja maalikunstist, vaid jätkata. Ja ka tema oma loomingus, nagu ka Konrad Mägi ja tema kaasaegsed, ennekõike otsis harmooniat," ütles Epner.

Näitused on avatud 20. augustini.