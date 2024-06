USA keelas Venemaa viirusetõrjetarkvara Kaspersky

"Kaspersky ei saa enam muu hulgas müüa oma tarkvara Ühendriikides ega pakkuda värskendusi juba kasutusel olevale tarkvarale," teatas kaubandusministeerium avalduses.

"Venemaa on ikka ja jälle näidanud, et neil on võime ja kavatsus ära kasutada Venemaa ettevõtteid, nagu Kaspersky Lab, et koguda tundlikku USA teavet," lisas USA kaubandusminister Gina Raimondo.

"Kaubandusministeeriumi tegevus näitab Ameerika vastastele, et me ei kõhkle tegutsemast, kui nende tehnoloogia kujutab endast ohtu Ühendriikidele ja selle kodanikele," lisas minister.

Kuigi rahvusvahelise ettevõtte peakontor asub Moskvas, siis on sellel esindused 31 riigis üle maailma. Teenindatakse enam kui 400 miljonit kasutajat ja 270 000 äriklienti rohkem kui 200 riigis.

Mitu küberturbele spetsialiseerunud Itaalia ja Euroopa organisatsiooni on hoiatanud pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Kaspersky tarkvara võimaliku kasutamise eest häkkimisrünnakuteks. Teiste seas Itaalia andmekaitse on küsinud Kasperskylt Itaalia kasutajate andmeid ning teavet, kas nende isikuandmeid antakse edasi Euroopa Liidust välja Venemaale või mujale.