Biden annab armu homoseksuaalsuses süüdi mõistetud sõjaväelastele

USA president Joe Biden andis kolmapäeval teada otsusest parandada ajalooline viga ja anda armu sõjaväelastele, kes on aastakümneid kehtinud homoseksuaalsuse keelu seaduse alusel süüdi mõistetud.

"Tuhanded LGBTQI+ sõjaväelased on vaprusest ja suurtest ohvritest hoolimata sunnitud seksuaalse orientatsiooni või sooidentiteedi tõttu sõjaväest lahkuma. Mõned neist patriootlikest ameeriklastest on antud sõjatribunali alla ja on kandud seda suure ebaõigluse koormat aastakümneid," ütles Biden avalduses.

Oma žestiga tahab ta "kindlustada, et relvajõududes valitsev kultuur peegeldaks väärtusi, mis teevad meist nii erakordse riigi", lisas Biden.

Otsus puudutab sõjaväeõiguse paragrahvi 215, mis pärineb aastast 1951, kuid mille kongress 2013. aastal iganenuks kuulutas. Selle paragrahvi alusel oli homoseksuaalne vahekord vabal tahtel toimivate täiskasvanute vahel sõjatribunali otsusega karistatav.

Presidendi armuandmisele on õigus tuhandetel inimestel, ütles üks kõrge USA ametnik.

Lisaks armuandmise sümboolsele väärtusele viiakse muudatused sisse ka isiku sõjaväedokumentidesse, mis tähendab, et tal on sestpeale õigus toetustele, mida ta süüdimõistetuna ei saanud.

USA-s oli homoseksuaalidel 1994. aastani keelatud sõjaväes teenida, siis läks käiku poliitika, mida on hakatud nimetama "ära küsi, ära räägi".

See tähendas, et sõjaväelastele ei esitatud seksuaalse sättumuse kohta küsimusi, kuid 2011. aastani pidi gei, lesbi või biseksuaalne sõjaväelane siiski kappi jääma, muidu oleks ta sõjaväest välja heidetud.