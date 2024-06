Armeenia välisminister: Venemaa agressiooni me heaks ei kiida

Armeenia ei toeta Venemaa agressiooni Ukrainas, ütles Eestis visiidil viibiv Armeenia välisminister Ararat Mirzojan, kelle sõnul on igal riigil, kaasa arvatud Ukrainal, õigus rahule.

Armeenia välisminister Ararat Mirzojan rääkis koos Eesti välisministri Margus Tsahknaga peetud pressikonverentsil, et Armeenial ei toeta Venemaa agressiooni Ukrainas ja neil on selles osas nulltolerants.

"Sõda ei tohiks olla mitte kunagi tolereeritav. Armeenia mõistab olukorra tõsidust eriti selle poolest, et on ise kogenud Nõukogude Liidu kommunistlikku okupatsiooni ja selle paraku negatiivseid mõjusid armeenlastele ja riigi infrastruktuurile. Igal riigil, kaasa arvatud Ukrainal, on õigus rahule," lausus ta.

Mirzojan lisas, et Armeenia on valmis alustama läbirääkimisi Türgiga seoses Armeenia-Türgi piiri avamisega – piir on olnud suletud alates 1993. aastast.

Armeenia ja Aserbaidžaani suhted on Mirzojani sõnul samuti soojenemas ning riigid on pidanud läbirääkimisi. Välisministri kinnitusel töötab Armeenia jätkuvalt selle nimel, et Lõuna-Kaukaasia riikide vahelised konfliktid saaksid lahendatud rahu ja demokraatia nimel.

Mirozjani sõnul peaks Armeenia ja Eesti koostööd laiendama võimalikult paljudes sektorites ning oluline lüli selleks on kõrgtehnoloogia kasutamine.