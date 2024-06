Veel üks USA vasakpoolne demokraat jäi Iisraeli-meelsete rühmituste tule alla

Iisraeli-meelsed poliitilised rühmitused aitasid hiljuti New Yorgi osariigi eelvalimistel mõõduka demokraadi võidule. Pärast vasakpoolse demokraadi Jamaal Bowmani alistamist on Iisraeli-meelsed rühmitused leidnud uue sihtmärgi ning tahavad nüüd tagada, et kongressi kohast jääks ilma ka Missouri osariigi vasakpoolne saadik Cori Bush.