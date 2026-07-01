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Ka Colorados saatis demokraatide eelvalimistel edu vasakpoolset kandidaati

Välismaa
Demokraatlik sotsialist Melat Kiros
Demokraatlik sotsialist Melat Kiros Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Demokraatide ridades kasvab rahulolematus tsentristliku tiiva juhtimisega ning mitmel eelvalimisel on edu saatnud partei vasaktiiba. Rahulolematus jõudis teisipäeval ka Colorado osariiki, kus 29-aastane demokraatlik sotsialist Melat Kiros alistas pikaajalise kongressisaadiku Diana DeGette'i.

68-aastane DeGette on olnud kongressisaadik aastakümneid ning kuulub esindajatekoja mõjukamate poliitikute hulka. 

Valimiskampaania ajal ütles aga Kiros, et demokraatide senine juhtkond on kaotanud sideme valijatega ega seisa enam piisavalt jõuliselt nende huvide eest.

"Praegu ametis olevad poliitikud on liiga enesega rahulolevad. Ma arvan, et me näeme ausalt öeldes referendumi partei juhtkonna üle, et tegelikult võidelda poliitika eest, millest valijad hoolivad," ütles teisipäeval Kiros.

Kirose kampaania keskendus korruptsiooni kritiseerimisele. DeGette'i toetasid Iisraeli-meelsed organisatsioonid ja poliitilised tegevuskomiteed, samal ajal kui Kirost rahastasid Palestiina-meelsed organisatsioonid. 

The Wall Street Journali hinnangul on Colorado nüüd järjekordne osariik, kus käib võitlus demokraatliku partei tuleviku üle. 

Eelmisel nädalal saatis New Yorgi eelvalimistel edu kolme vasakpoolset kandidaati, kellest kaks kuuluvad Demokraatlike Sotsialistide Ühendusse (DSA). Viimastel aastatel on vasakpoolsed kandidaadid saavutanud edu ka Seattle'is, Washingtonis, Californias ja Maine'is. 

Samas on tsentristid suutnud oma positsioone ka kaitsta. Colorado senaator John Hickenlooper kaitses edukalt oma kohta, alistades vasakpoolse kandidaadi Julie Gonzalese. 

74-aastane Hickenlooper on Colorado endine kuberner ning Denveri linnapea. Ta kogus kampaaniaks ligi 7,7 miljonit dollarit, samas kui Gonzales kogus alla miljoni dollari. 

Vasakpoolne poliitik Manny Rutinel võitis demokraatide eelvalimised Colorado kõige konkurentsitihedamas kongressipiirkonnas. Novembris kohtub ta üldvalimistel vabariiklase Gabe Evansiga. Demokraadid soovivad esindajatekojas enamuse tagasi võita ning seda valimisringkonda peetakse üheks võtmetähtsusega piirkonnaks. Rutinel peab nüüd tõestama, et vasakpoolsed kandidaadid suudavad edu saavutada ka üldvalimistel.

The Wall Street Journal märgib, et vasakpoolsete kandidaatide hiljutise edu taga nähakse ka senaator Bernie Sandersi tegevust. Viimase kümnendi jooksul on Vermonti senaator Sanders olnud Ühendriikide vasakpoolse liikumise üks olulisemaid eestvedajaid ning innustanud paljusid uusi kandidaate poliitikasse sisenema.

Toimetaja: Karl Kivil

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