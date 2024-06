UNRWA: gazalased elavad talumatutes tingimustes

Gaza sektori elutingimused on äärmiselt viletsad, rõhutas Louise Wateridge video vahendusel Gaza keskosast Genfis viibivatele ajakirjanikele. "See on tõesti väljakannatamatu," sõnas ta.

Neli nädalat Gaza sektorist eemal olnud Wateridge naasis sinna selle nädala kolmapäeval ja ütles, et selle ajaga on olukord märgatavalt hullemaks läinud.

"Täna on see halvem kui kunagi varem. Aga kahtlemata on see homme jälle halvem kui kunagi varem," ütles ta.

Wateridge'i sõnul on Gaza sektor üheksandat kuud käivas Iisraeli ja Hamasi sõjas hävitatud.

Ta kirjeldas Gaza keskosas asuvasse Khan Yunisesse naasmise šokki. "Hoonetest on järel skeletid, kui sedagi. Kõik on rusudes. Ja ometi elavad seal jälle inimesed," rääkis ta.

"Ei ole vett, kanalisatsiooni ega toitu. Ja nüüd elavad inimesed taas nendes majades, mis on tühjad koorikud," ütles ta ja lisas, et tualette ei ole ja inimesed kergendavad end, kuhu juhtub.

Hamasi rünnakust alguse saanud sõjas on Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel nüüdseks surma saanud üle 37 700 inimese.

Wateridge rääkis, et raskused kütuse Gazasse toomise ja ohutu jagamisega avaldavad mõju ka abile laiemalt. Ilma kütuseta jääb humanitaarabi seisma, ütles ta.

Wateridge rääkis ajakirjanikega võõrastemajast, kust ta ei saa kütusepuuduse tõttu kuhugi minna ega missioone läbi viia.

Ta kirjeldas, kuidas majast 150 meetri kaugusel on umbes 100 000 tonnine prügimägi, mille ümber on püstitatud telgid.

"Inimesed elavad seal," ütles ta. "Temperatuur tõuseb ja see teeb elutingimused veel hullemaks."

Wateridge rääkis, et toidupuudust on elanike peal juba silmaga näha.

"Kui ma näen siin oma kolleege, oma sõpru, siis nad on tundmatuseni muutunud, sest kui pidev toidupuudus kestab nii pikka aega, hakkad sa vananema, tundud haiglane, nahavärv muutub," sõnas ta.

Neljapäeval evakueeriti Gazast Egiptusesse esimesed haiged pärast Rafah' piiripunkti sulgemist mai algul, kui Iisrael selle Palestiina poole hõivas.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ütles, et Gazast tuleks arstiabi saamiseks välja viia 10 000 patsienti.