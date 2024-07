Eelmisel aastal oli Eestis maksuvaba tulu 4,15 miljardi euro eest

Rahandusministeeriumi andmetel oli 2023. aastal Eestis maksuvaba tulu kokku 4,15 miljardi euro eest. Ametist lahkuv peaminister Kaja Kallas ütles, et valitsusparteid on varasemalt arutanud maksuvaba tulu miinimumi vähendamist, et suurendada riigi tulusid.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Siiri Suutre selgitas ERR-ile, milline oleks mõju Eesti riigi eelarvele tulumaksuvaba miinimumi vähendamise või kaotamise korral.

"2023. aastal kehtestati maksuvaba tulu 704 eurot kuus vanaduspensionieas ja tööealiste maksuvaba tulu tõusis 500 eurolt 654 eurole. Maksuvaba tulu kokku oli 4,15 miljardit eurot. Mõju riigieelarvele oleks sellest siis 20 protsenti," vastas Suutre küsimusele, milline oleks mõju riigikassale tulumaksuvaba miinimumi kaotamise korral.

Suutre ütles, et sel aastal tõusis vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu 704 eurolt 776 eurole kuus, mis omakorda suurendab maksuvaba tulu mahtu.

Selle aasta maksuvaba tulu prognoosi ministeeriumil jagada ei olnud. "Selle aasta maksuvaba tulu prognoos on osa laiemast tulumaksu prognoosist ja eraldi väljavõtet meil selle kohta hetkel kiirelt pakkuda pole," märkis Suutre.

"Kas ja kui palju tulumaksuvaba miinimumi määra edaspidi muuta ja mis lahendused või mõtted selleks laual on, saavad kommenteerida koalitsiooni läbirääkijad," lisas Suutre.

Peatselt peaministri ametist lahkuv Kaja Kallas (RE) ütles neljapäeval, et Reformierakond on varem riigi tulude suurendamiseks välja käinud idee vähendada tulumaksuvaba miinimumi, kuid see pole valitsuspartneritelt toetust leidnud, kuna nende hinnangul mõjutaks tulumaksuvaba miinimumi vähendamine eelkõige vähese sissetulekuga inimesi.

Peaministrikandidaat Kristen Michal (RE) kinnitas reedel, et Reformierakond ei lähe uuel nädalal algavatele koalitsiooniläbirääkimistele ettepanekuga vähendada või kaotada tulumaksuvaba miinimum.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) rääkis, et tulumaksuvaba miinimumi vähendamine eeldab maksuküüru ning et maksuvaba miinimumi kaotamist on võimalik teha vaid jõukamale osale inimestest.

Laupäeval Delfis ilmunud intervjuus ütles endine peaminister Taavi Rõivas, et riik peaks langetama tulumaksuvaba miinimumi.

Rõivas märkis, et kõige suurem miinus riigieelarvesse tekkis olemuslikult maksuküürust, millega nüüd küll lõpparve tehakse. "Aga ainus lahendus minu silmis pole see, et teha veel kulukam lahendus ja tõsta tulumaksuvaba miinimum kõigile 700 euro kanti, vaid tagasi tuleks minna selle sama skeemi juurde, mis kehtis 2016. aastal," sõnas ta. "Toona oli tulumaks 20 protsenti ja tulumaksuvaba miinimum umbes 200 eurot. Tänasega võrreldes ja muid tingimusi samaks jättes oleks selle süsteemi juurde tagasiminekul võit 700–800 miljonit eurot aastas."

"Suund võiks sinnapoole olla, et tulumaksuvaba miinimum maksuteoreetilise meetmena ei ole väga hädavajalik," pakkus Rõivas.

Maksuvaba tulu on osa tulust, millelt tulumaksu maksma ei pea. Eraldi maksuvaba tulu kehtib inimestele, kes ei ole vanaduspensionieas ning inimestele, kes on vanaduspensionieas või jõuavad vanaduspensioniikka aasta jooksul.

2024. aastal on üldise maksuvaba tulu määr 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus, kuid kui inimese brutotulu ületab 14 400 eurot aastas (1200 eurot kuus), siis hakkab maksuvaba tulu määr lineaarse valemi alusel vähenema ja jõuab 25 200 euro suuruse aastatulu (2100 eurot kuus) juures nullini.

2025. aastast on inimestel, kes ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 8400 eurot ehk kuus 700 eurot ning seda sõltumata inimese sissetuleku suurusest. Teisisõnu ei ole 2025. aastast enam sissetuleku suuruse arvestus vajalik ning maksuvaba tulu saavad kohaldada kõik Eesti residendid.