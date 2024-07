Kiik: sotsid hoiduksid tulumaksuvaba miinimumi langetamisest

"Nagu öeldakse, siis enne läbirääkimisi ei tasu ennast nurka värvida. Aga kui küsite minu seisukohta, siis tulumaksuvaba miinimumi ei tohiks langetada, see on ka sotsiaaldemokraatide positsioon. Nii, et kindlasti meie läheme nendele läbirääkimistele teiste ettepanekutega, mis eeskätt tähendavad jõukamatele maksukoormuse kasvu ja võimalikult vähe maksutõuse madalapalgalistele," rääkis Kiik "Vikerhommikus".

Kiik tunnistas, et riigi rahaline seis on nukker ja riigieelarve defitsiit jõuaks muudatusi tegemata lähiaastatel nominaalselt nelja-viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP).

"Seetõttu vaja mõelda, kuidas olukorda parandada ja tõsisemad vaidlused siin seisavad alles ees. Väga oluline küsimus siin on see, et kas kärbime, vähendame avaliku sektori teenuste ja toetuste mahtu või läheme pigem maksupoliitikat muutma," rääkis ta.

Kiige sõnul tuleb tõenäoliselt teha mõlemat, aga küsimus on proportsioonis.

"Sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et mistahes kärped ei puudutaks nõrgemat osa ühiskonnast. Näiteks me teame, et Eesti panustab niigi vähe tervishoidu, sotsiaalvaldkonda nii Euroopa Liidu võrdluses kui ka kohapealset olukorda vaadates – arstiabi, EL-i keskmisega võrreldes suhteliselt madalad pensionid. Ehk need on kohad, kus meie hinnangul kärpida ei ole võimalik, mis tähendab, et väga suured valdkonnad pigem vajavad lisaraha. Teame ju ka seda, et õpetajad ootavad palgatõusu, päästjad, politseinikud," loetles Kiik.

"Nii et meie vaates peaks debati peamine raskuskese olema pigem maksupoliitilistel muudatustel ning siin kindlasti tuleb vaadata jõukama osa ühiskonna suunas – on see astmeline tulumaks, traditsioonilised ettevõtte tulumaksu sellised vormid, mida enamik Euroopa riike kasutab," märkis SDE aseesimees.

Kommenteerides peaministrikandidaat Kristen Michali seisukohta, et julgeolekusse täiendava raha leidmiseks peab panustama kogu ühiskond laiapõhjaliselt, rõhutas Kiik uuesti, et tulumaksuvaba miinimumi langetamine on tema hinnangul väga halb idee ning ta avaldas lootust, et selleni ei jõuta.

"Tulumaksuvaba miinimum eeskätt toetab madalapalgalisi, keskmise palga saajaid ja olukorras, kus hinnatõus on olnud väga kiire, oleks ebaadekvaatne minna nende inimeste toimetulekut vähendama," rääkis ta. "Aga loomulikult, kui me räägime maksumuudatustest, siis tõenäoliselt panustama peavad kõik, aga küsimus, mis proportsioonides. Ehk meil on 10-20 protsenti ühiskonnast, kes võiks tegelikult rohkem panustada – olgu kas astmelise tulumaksu või varamaksude kaudu. Neid lahendusi on Euroopas ja kindlasti paneme neid ka debatis lauale. Kus me kokku lepime, me veel ei tea, aga tähtis on see, et maksud ei pea olema ainult lihtsad, vaid ka õiglased ja jõukohased," ütles Kiik.

SDE esindaja tunnistas, et SDE, Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonikõnelustel on erimeelsusi lähtuvalt erinevast maailmavaatest, aga need on olnud "konstruktiivses vaates".

"Laua taga on erinevad erakonnad – Reformierakond ja Eesti 200 pigem parempoolse maailmavaatega, sotsiaaldemokraadid selgelt vasaktsentristlik erakond, kes vaatab, et tööjõupoliitikas oleks kaasatud ametiühingud ja tööandjad, kes vaatab, et maksupoliitika oleks õiglane ja inimestele jõukohane. Meie jaoks on oluline ka regionaalpoliitiline vaade. Ehk tihtipeale võivad asjad paberil või Exceli tabelis olla ilusad, aga meie jaoks on tähtis see, kuidas need päriselus on ja kuidas need pärisinimesi mõjutavad," rääkis SDE aseesimees Kiik.