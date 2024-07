Iraani uueks presidendiks sai reformist Pezeshkian

Foto: SCANPIX/Sobhan Farajvan/Pacific Press via ZUMA Press Wire

"Me ulatame kõigile sõpruse käe, me kõik oleme selle riigi rahvas, me peame kasutama kõiki riigi edenemise heaks," ütles Pezeshkian riigitelevisioonis.

"Need inimesed osalesid armastusega, nad tulid appi, ja ma tänan kõiki neid inimesi."

"Ees seisev raske tee ei lähe konarusteta ilma teie seltsi, empaatia ja usalduseta. Ulatan teile kõigile käe," kirjutas ta sotsiaalmeediaplatvormil X.

Iraani ainus reformistist kandidaat Pezeshkian kogus reedel presidendivalimiste teises voorus umbes 53,6 protsenti häältest ja võitis ultrakonservatiivset Saeed Jalili.

28. juunil peetud esimesed voorus edestas ta kolme konservatiivi.

69-aastane Pezeshkian asub ametisse mais kopteriõnnetuses hukkunud ultrakonservatiivse presidendi Ebrahim Raisi asemele.

Endise südamekirurgi Pezeshkiani võit on pärast konservatiivsete ja ultrakonservatiivsete leeri aastatepikkust domineerimist äratanud Iraani reformistides lootusi.

Valimiste eel asus Pezeshkiani selja taha kogu Iraani reformimeelsete leer, teda toetasid endised presidendid Mohammad Khatami ja Hassan Rouhani.

Pezeshkian saab riigipeaks ajal, mil pinged piirkonnas on Gaza sõja tõttu kasvanud, vaidlused Läänega Iraani tuumaprogrammi üle jätkuvad ning riigis endas valitseb rahulolematus sanktsioonide tõttu kehvas seisus majandusega.

Sõnakas Pezeshkian kritiseeris 2022. aastal avalikult Raisi valitsuse tegevust seoses kurditar Mahsa Amini surmaga vahi all süüdistatuna naistele kehtestatud rangete riietumispiirangute rikkumise eest.

Toona nõudis ta sotsiaalmeedias võimudelt uurimismeeskonna moodustamist.

Valimiskampaanias jäi Pezeshkian oma seisukohtadele kindlaks ja kritseeris hidžaabikohustuse täitmise jõustamist.

"Oleme vastu ükskõik kelle vägivaldsele ja ebainimlikule kohtlemisele, eriti meie õdede ja tütarde, ja me ei lase sel juhtuda," ütles ta.

Pezeshkian on lubanud ka leevendada interneripiiranguid ja võtta valitsusse rahvusvähemuste liikmeid.

Pezeshkian sündis 1954. aastal Loode-Iraanis Lääne-Aserbaidžaani provintsis, tema isa oli turgi päritolu iraanlane ja ema kurd.

Alates 2008. aastast oli ta Tabrizi esindajana Iraani parlamendis ja töötas Khatami valitsuses tervishoiuministrina.

Pezeshkiani valimiskampaanias osales endine välisminister Mohammad Javad Zarif, kelle osalusel jõuti 2015. aastal tuumaleppeni suurriikidega, mis kolm aastat hiljem kokku kukkus, kuna president Donald Trump USA leppest taandas.

Pezeshkian on kutsunud üles tuumalepet taastama, et Iraan isolatsioonist välja tuua.

Kõiki plaane ellu viies tuleb uuel presidendil aga lähtuda riiklikust poliitikast, mille määrab kõrgeima võimu kandja ajatolla Ali Khamenei.