EL-is võib nüüd müüa vaid automaatse kiirusekontrolli süsteemiga uusi autosid

Alates 7. juulist peab kõigis Euroopa Liidus müüdud uutes autodes olema lisaseade, mis võimaldab üle piirkiiruse liikuval sõidukil juhile sellest märku anda või ka kiirust automaatselt vähendada. Uue korra eesmärk on vähendada liiklusõnnetuste arvu.

"Need uued nõuded on eelkõige selleks, et suurendada liiklusohutust, sest Euroopa Komisjon ju võttis 2018. aastal eesmärgi vähendada liiklussurmade arvu poole võrra aastaks 2030 ja aastaks 2050 saavutada olukord, kus meie liikluses inimesed enam ei hukku," selgitas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kommunikatsioonijuht Elis Paemurd.

CityMotors'i juhatuse liikme Jüri-Bruno Asari sõnul on intelligentse kiirusabi süsteem ISA-2 kõigest autojuhi mõjutaja, mitte sõidu juhtija.

"ISA-2 ehk siis ISA intelligentne kiirusassistent kunagi ei pidurda autot ise. See võtab nii-öelda enda otsustada, et annab läbi kaamera signaali, läbi GPS-signaali märku, et sina oled kiirust ületamas, palun kontrolli oma kiirust," rääkis ta.

"Uue määrusega ongi nähtud ette erinevad juhiabisüsteemid, näiteks arukas kiiruse kontrollisüsteem, tagurdamise abisüsteem, mis toimib kas kaamera või sesnsorite abil. Samuti juhi väsimust või tähelepanu hajumist tuvastav süsteem," loetles Paemurd.

Eesti Autoomanike Liidu juhi Simmo Saare sõnul tõstab uute juhiabisüsteemide olemasolu tunduvalt ka auto hinda.

"Siiani on väga palju sellest tehnoloogiast nii-öelda olnud lisavarustuses, juhil on olnud võimalik seda kas tellida või mitte. Nüüd, kui see muutub kohustuslikuks, on selge, et turul olev ka kõige odavam ja lihtsam auto peab seda tehnoloogiat omama ja ega autotootja seda tehnoloogiat tasuta anna," ütles Saar.