Maakonnaleht Lääne Elu tähistab 35. sünnipäeva

13. juulil 1989 ilmus Läänemaal maakonnalehe Lääne Elu esimene number. Lehe asutasid Andres Ammas ja Arne Veske. Tegemist on vanima ainult erakätes olnud ajalehega Eestis, mis ilmub siiani paberil, sest Eesti Ekspress on paar kuud noorem ning Nelli Teataja on nüüd vaid veebiväljaanne.

Lääne Elu peatoimetaja Kaire Reiljani sõnul ei näe nad, et Lääne Elu paberleht lähitulevikus kaob nagu on juhtunud näiteks Äripäeva või Eesti Päevalehe paberväljaandega.

"Maakonnalehed püsivad kauem kui suured lehed. Seda sellepärast, et kuigi me räägime ja teame, et ka vanemad inimesed on juba ammu nutimaailma läinud, siis sellegipoolest ei ole kõik seda teinud," lausus Reiljan.

See ei tähenda, et ühe maakonnalehe elu oleks lihtne. Näiteks reklaamiturul tuleb konkureerida rahvusvaheliste digihiidudega, nagu Facebook, mis haaravad varem Eesti meediaettevõtetele tulnud reklaamiraha. Reiljani sõnul on maakonnalehel kogukonnas eriline roll, sest paljud kohalikud teemad ei ületa üle Eesti ilmuvas meedias sageli uudisekünnist.

"Need uudised, mis puudutavad Eestit, puudutab see siis valitsuse kukkumist, uusi makse või mida iganes, need saab inimene üldjuhul kätte ka muud meediat kasutades – televiisorist, raadiost, suurtest portaalidest. Aga seda, mis juhtub maakonnas, see väga harva ületab suurte kanalite uudiskünnise ja seda saab inimene teada ikkagi maakonnalehest," lausus Reiljan.

Reiljan ütles, et aastakümnete jooksul on töö sisu poolest olnud kõige suuremad muutused kiirem tempo, mis saabus veebiväljaande tulekuga, ning see, et ajakirjanikud peavad olema nüüd mitmekülgsemad ehk suutma teha ise näiteks ka fotograafi tööd.