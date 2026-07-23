Eesti Post toob Läänemaal ajalehed kohale ülepäeviti

Kuigi ajalehed-ajakirjad peaks jõudma postkastidesse iga päev, toob Eesti Post need juba teist nädalat Läänemaal kohale ülepäeviti, sest postiljonid on haiged või puhkusel.

Maakonnaleht Lääne Elu kirjutas, et nende klienditeenindaja Kaire Vilsoni telefon on juba teist nädalat punane: tellijad helistavad vahetpidamata ja kurdavad, et ajalehte ei tulnud. Kuigi Vilson teavitas riigifirmat juba läinud nädalal, sai ta alles eile vastuse, miks lehed ei käi.

Omniva ärikliendinõustaja ütles Vilsonile meilitsi, et Haapsalu jaotuskeskuses on tekkinud ajutine tööjõupuudus – mitu töötajat on haigestunud, osa puhkab ja kaks ametikohta on täitmata.

"Seetõttu toimub ajalehtede kandmine ülepäeviti," teatas ärikliendinõustaja. Tellijad jäävad lehtedeta kordamööda: ühel päeval ei tooda posti ühte, teisel päeval teise piirkonda. "Praeguse seisuga ei näe me järgmise kahe nädala jooksul võimalust olukorda lahendada."

Läinud nädalal tekkinud kanderaskustega põhjendas saamata jäänud lehti Lääne Elule ka Omniva kommunikatsioonijuht Madiken Oja, kes ütles, et kaks töötajat jäid korraga haiguslehele. Oja sõnul otsib riigifirma Haapsallu uut postiljoni.

Kuigi Lääne Elu ei saa teha muud, kui postiettevõtet saamata jäänud ajalehtedest teavitada, ähvardab kolmandik helistajatest tellimuse lõpetada.