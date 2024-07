Valitsuse kommunikatsioonibüroole ei tee Facebooki usaldusväärsus muret

Eelmisel nädalal ei olnud Facebooki kasutajatel võimalik platvormil jagada ERR-i portaalis ilmunud artiklit sellest, kuidas kapo ametnikud käisid valenime all korp! Sakala külalisõhtul. Probleemi lahendamine võttis aega mitu päeva ning jätkus ka pärast seda, kui Facebooki emafirma Meta oli kinnitanud, et probleem on lahendatud.

Mitmed ERR-iga anonüümselt rääkinud selle valdkonna eksperdid oletasid, et kuna Meta kasutab oma keskkondade sisu modereerimisel tehisaru (AI) abi, siis võis automaatne otsus artikkel blokeerida pärineda sellest mehhanismist, kuna kapo julgeolekuasutusena võib panna seal mingid häirekellad helisema. Samuti võis mingi roll olla ka sellel, kui artiklit hakatakse liiga palju jagama, mistõttu võis masin otsustada, et see on rämpspostitus.

ERR uuris valitsuse kommunikatsioonibüroolt, kas antud juhtumi valguses on Facebook nende jaoks usaldusväärne avalikkuse teavitamise keskkond.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo ülesannete alla kuuluvad valitsuse ja peaministri suhete korraldamine avalikkusega, avalikkuse hädaolukorras teavitamise arendamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus.

"Riigi vaatest ei ole sellised kommertsplatvormid olulise riigi info andmise esmased või ainukesed kanalid, vaid pigem riigi otsekanalites oleva info võimendamise või keskkonna spetsiifikast tuleneva sihtgrupini jõudmise vahendid," vastati valitsuse kommunikatsioonibüroost.

Samuti märgiti, et sotsiaalmeedia on osa meediamaastikust, millel on oma sihtgrupp ja väljund ning seda võimalust inimesteni jõudmiseks kasutavad suurem osa Eesti asutustest, sealhulgas valitsus.

"Facebook, nagu ka iga teine infot vahendav kommertskeskkond, on oma plusside ja miinustega ning nende eripäradega (algoritmi eripärad, kasutustingimustes olevad detailid jne) info jagamisel ka arvestatakse," öeldi büroost.

"On positiivne, et avastatud probleemi valguses on arutellu tekkinud ka küsimused kommertskeskkondades oleva info omamise, kontrollimise ja kasutuspraktikate kohta. Need aitavad mõista tingimusi ja nüansse, millega tasuks infot neis keskkondades levitades arvestada," lisati büroost.

Facebooki emafirma Meta sõnul ei olnud tehnilise probleemi tõttu võimalik eelmisel nädalal jaga ERR-i artiklit sellest, kuidas kapo ametnikud käisid valenime all korp! Sakala külalisõhtul.

Meta ei täpsustanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA), milles täpsemalt probleem seisnes.