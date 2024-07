Meta: ERR-i artiklit ei saanud Facebookis jagada tehnilise probleemi tõttu

ERR uuris tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt (TTJA), miks Facebook ei luba oma keskkonnas jagada ERR-i portaalis ilmunud lugu sellest, kuidas kapo ametnikud käisid valenime all korporatsiooni külalisõhtul.

TTJA infoühiskonna ekspert Grete Leesmann ütles, et amet võttis Facebookiga ühendust ning et nende sõnul oli tegu tehnilise probleemiga.

"Tänaseks oleme Facebookilt saanud kinnituse, et kapo ametnikke puudutavat artiklit peaks olema võimalik Facebooki postitada. Samuti kinnitasid nad enda vastuses, et tegu on tehnilise probleemiga, mitte teenusetingimuste rikkumisega," sõnas Leesmann.

Leesmann lisas, et TTJA teavitas Metat, et tegemist on laiema probleemiga, mis puudutab ka teisi ERR-i artikleid ja nende jagamist Facebookis.

Meta kinnitas oma vastuses, et tegemist on ka nende jaoks prioriteetse probleemiga ning nad uurivad, mis probleeme tekitas ja kuidas tulevikus sarnaseid olukordi vältida.

Leesmann märkis, et TTJA on probleemist teavitanud ka Facebooki tegevuskohajärgset digiteenuste koordinaatorit Iirimaal ning Euroopa Komisjoni, kes teostab järelevalvet väga suurte platvormide üle nagu Facebook.

Sotsiaalmeediaplatvormi Facebook (Fb) haldav ettevõte Meta takistas kasutajatel oma uudisvoos edastamast ERR-i portaalis avaldatud artiklit sellest, kuidas kaitsepolitsei ametnikud käisid valenime alla korp! Sakala külalisõhtul ning püüdsid seal väidetavalt selle vilistlaste kohta teavet koguda.

Mitmed ERR-iga anonüümselt rääkinud selle valdkonna eksperdid oletasid, et kuna Meta kasutab oma keskkondade sisu modereerimisel tehisaru (AI) abi, siis võis automaatne otsus artikkel blokeerida pärineda sellest mehhanismist, kuna kapo julgeolekuasutusena võib panna seal mingid häirekellad helisema. Samuti võis mingi roll olla ka sellel, kui artiklit hakatakse liiga palju jagama, mistõttu võis masin otsustada, et see on rämpspostitus.