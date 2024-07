Meta takistas kapot puudutava ERR-i artikli levitamist, riik eitab seotust

"Postitasin täna lihtsalt lingi Eesti Rahvusringhäälingu veebilehele viidatud loole üliõpilasseltsist koos kaaskirjaga, et tegu on katsega, kui kiiresti keskkond selle eemaldab. Eemaldamisteade saabus 1-2 sekundit pärast postitamist. Kui teates olevat juttu edasi lugeda, siis selgub, et nad on kvalifitseerinud viidatu rämpssisuks ja mind siis omakorda rämpssisu levitajaks," kirjutas pühapäeval Facebookis riigikontrolöri nõunik ja arvamusliider Toomas Mattson.

Sarnase tulemuse sai ka selle loo autor, kui postitas artikli lingi koos endapoolse kommentaariga, et see on test. Mõni sekund pärast postituse tegemist laekus teade, et see on eemaldatud, kuna tegu on rämpspostitusega.

Kuvatõmmised Facebooki saadetud teadetest postituse mahavõtmise kohta. Autor/allikas: Mait Ots / kuvatõmmis

Samas paari kolleegi mõni aeg hiljem tehtud postitus sama artikliga jäi nende uudisvoogu alles.

Arvestades, et artikkel oli ebamugav kaitsepolitseiametile ning võib-olla ka laiemalt riigile, küsis ERR, kas nemad võiksid olla selle taga, et uudislugu ei ole võimalik postitada. Nii kapo, valitsuse kommunikatsioonibüroo kui ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) esindajad aga eitasid kategooriliselt sellist tegevust.

"Ei, kapo ei ole püüdnud selle artikli postituste levikut piirata. Kapol on küll teatavad võimalused kontakteerumaks Metaga Eesti riigile vaenuliku või julgeolekut ohustavale sisule tähelepanu juhtimiseks, aga praegusel juhul pole mingit põhjust seda teha. Need võimalused on sisult sarnased nagu tavakasutajal: rikutakse kas Meta enda kasutusreegleid või on sisu avaldamine millegi poolest seadusevastane või ohustab riigi julgeolekut. Eesti julgeolekuasutus ei kontrolli rahvusvahelist ettevõtet, et mis postitusi see oma keskkonnas avaldada laseb," ütles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp esmaspäeval ERR-ile. "Mul pole mingi infot, et seal rikutaks kas Meta enda reegleid, Eesti seadusi või ohustaks see kuidagi riigi julgeolekut," lisas ta.

Sarnase vastuse andis ka valitsuskommunikatsiooni direktor Rasmus Ruuda. "Eesti riigis ei ole tsensuuri ja ükski asutus ei tohi kuidagi info levikut piirata. Miks Meta ei luba osasid linke jagada, peab küsima neilt," ütles ta ERR-ile.

"Kinnitame, et võtsime Facebookiga ühendust ning uurime, miks seda uudist ei lubata avaldada. TTJA-l ei ole teavet, et selle uudise avaldamise takistamise taga oleks mõni riigiasutus," ütles TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile.

Ta selgitas, et sotsiaalmeedias sisu modereerimist ja kasutaja õigusi sellega seoses reguleerib Euroopa Liidu digiteenuste määrus (DSA) ning alates 1. juulist on Eestis digiteenuste koordinaator ning DSA järelevalveasutus TTJA.

"Facebooki puhul on tegemist väga suure digiplatvormiga, mis peab tagama kasutajate jaoks läbipaistvuse. Väga suurte digiplatvormide üle teeb järelevalvet Euroopa Komisjon, kuid TTJA saab abistada määrusest tulenevate kaebuste lahendamisega," täpsustas Rohtla.

Mitmed ERR-iga anonüümselt rääkinud selle valdkonna eksperdid oletasid, et kuna Meta kasutab oma keskkondade sisu modereerimisel tehisaru (AI) abi, siis võis automaatne otsus artikkel blokeerida pärineda sellest mehhanismist, kuna kapo julgeolekuasutusena võib panna seal mingid häirekellad helisema. Samuti võis mingi roll olla ka sellel, kui artiklit hakatakse liiga palju jagama, mistõttu võis masin otsustada, et see on rämpspostitus.

Samuti võib olla oma roll sellel, et Facebooki eestikeelset sisu jälgivad ja seda modereerivad inimesed, kelle eesti keel ei pruugi olla kõige tugevam, märkis üks valdkonnaga seotud ekspert. "Mingid asjad toimuvad seal müstilisel ja seletamatul moel ning siin võib olla lihtsalt tegemist vigase algoritmi ja pooletoobiste töötajate koosmõjuga," ütles ta.

Samas tunnistas mitu inimest ka seda, et riigil ei ole vaatamata otsekontaktidele Metaga väga lihtne sellise artikli jagamist takistada, kuna seda tuleb ettevõttele põhjendada. Meta töötab lähtuvalt oma üldistest põhimõtetest ning Eestile kui väga väiksele riigile kindlasti ei võimaldata seal mingit erikohtlemist.

"Juhtum paistab kummaline, ma ei näe siin mingeid punaseid lipukesi, mis peaks Meta tehisaru siin aktiveerima," ütles üks ekspert.

Metalt ei ole ERR veel kommentaari saanud.