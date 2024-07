Allikad: Iraan tahab Trumpi tappa

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et USA luure käsutuses on tõendid, mis viitavad, et Iraan kavandab atentaati Donald Trumpile. Allikate teatel tegutseb Iraan juba aktiivselt vandenõu kallal, kuna tahab Trumpile islamiriigi kindrali tapmise eest kätte maksta.