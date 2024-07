Direktor: USA salateenistus kukkus Trumpi kaitsmisel läbi

"Me kukkusime läbi," ütles Cheatle esindajatekoja mõjuka järelevalve ja vastutuse komitee istungil.

"Endise presidendi Donald Trumpi mõrvakatse 13. juulil on salateenistuse kõige märkimisväärsem tööalane läbikukkumine aastakümnete jooksul," sõnas ta.

"Salateenistuse püha ülesanne on kaitsta meie riigi liidreid," ütles Cheatle komitee ees. Ta tunnistas, et tehti vigu, kuid lisas, et tarvitusele võetakse kõik meetmed tagamaks, et sellised asjad ei kordu.

"Ühendriikide salateenistuse direktorina võtan ma täieliku vastutuse igasuguse julgeolekualase eksimuse eest."

Vabariiklaste väitel keeldus salateenistus eraldamast Trumpi kaitsmiseks ressursse. Cheatle vastas selle väite kohta, et Trumpi julgeolekut oli enne tulistamist tõstetud.

"Endisele presidendile pakutud turvalisuse tase kasvas ammu enne kampaaniat ja on ohtude arenedes järjest kasvanud," rääkis Cheatle.

Ta lisas, et salateenistus võimaldas kampaania jaoks Trumpi meeskonna küsitud kaitse. "Ma saan öelda, et 13. juuli ürituse jaoks anti vahendid, mida küsiti selleks päevaks," ütles Cheatle.

Ta keeldus aga vastamast küsimustele detailsete turvaplaanide kohta sel kampaaniapäeval, öeldes, et selle kohta käib asutuse sisejuurdlus.

Vabariiklased kutsuvad Cheatle'it ametist lahkuma

Cheatle seisab Trumpile korraldatud atentaadi tõttu silmitsi survega ametist tagasi astuda.

Komitee vabariiklasest esimees James Comer ütles istungi avasõnades, et antud tragöödia oli välditav ning et ta on kindlalt veendunud, et Cheatle peaks ametist tagasi astuma.

Comeri sõnul on salateenistuse ülesanne kaitsta USA ja ka külas olevaid maailmaliidreid ning turvata Ühendriikide valimisi, seda nii kandidaatide kui ka kandidaadiks pürgijate puhul.

"Salateenistusel ei ole oma ülesandes eksimisruumi, ent see kukkus 13. juulil ja kampaaniamiitingule eelnenud päevadel läbi," ütles Comer.

"Salateenistusel on tuhandeid töötajaid ja märkimisväärne eelarve, ent nüüd on asutusest saanud ebapädevuse nägu."

Vabariiklasest Ohio osariigi kongresmen Michael Turner kutsus samuti Cheatle'it ametist tagasi astuma.

"Te mitte ei peaks ametist tagasi astuma, vaid kui te keeldute seda tegemast, siis president (Joe) Biden peab teid vallandama, sest tema elu, Donald Trumpi elu ja kõigi nende inimeste oma, keda te kaitsete, on ohus," ütles Turner.

Cheatle tõrjus üleskutseid tagasi astuda ning märkis: "Ma leian, et ma olen parim inimene juhtima salateenistust praegusel ajal."

Pennsylvanias Butleris toimunud kampaaniamiitingul avas 20-aastane Thomas Matthew Crooks Trumpi pihta tule, haavates teda ja tappes ühe miitingul osaleja. Hukkunu oli 50-aastane tuletõrjuja Corey Comperatore, kes kaitses enda kehaga oma peret. Lisaks sai haavata veel kaks inimest.

Crooksi lasi maha salateenistuse snaiper 26 sekundit pärast esimest lasku kokku kaheksast.

Uurijad on välja selgitanud, et Crooks, kes elas Butlerist umbes 80 kilomeetri kaugusel asuvas väikelinnas, tegutses üksi ning tema puhul ei ole leitud mingeid jõulisi ideoloogilisi või poliitilisi kalduvusi.

Trumpi endine arst ütles nädalavahetusel, et vabariiklaste kandidaat sai kahesentimeetrise kuulihaava paremasse kõrva ning see paraneb. Avaldus Valge Maja endiselt arstilt Ronny Jacksonilt, kes nüüd on käremeelne parempoolne seadusandja Texase osariigist, on esimene üksikasjalikum ülevaade Trumpi vigastuse kohta.

"Kuul lendas mööda, liikudes vähem kui veerand tolli (veidi enam kui poole sentimeetri) kauguselt mööda peast, ning tabas tema parema kõrva ülaosa," kirjutas Jackson. Ta lisas, et lendas miitingupäeva õhtul kohale New Jerseysse, et vaadata Trump üle ning on teda sestsaadik ravinud.

Cheatle teenis salateenistuses 27 aastat agendina, enne kui ta lahkus teenistusest 2021. aastal, mil temast sai kompanii PepsiCo Põhja-Ameerika haru turvaülem.

Biden nimetas ta 2022. aastal salateenistuse juhiks.