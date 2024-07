ERR Milwaukees: vabariiklased on kongressil mures Trumpi turvalisuse pärast

Tuhanded politseinikud üle riigi on kogunenud Milwaukeesse, et tagada vabariiklaste kongressile täiendav kaitse.

"Tunnen end siin turvaliselt, kuid väljaspool neid barrikaade mitte nii väga. Miski ei takista mind aga Trumpi kampaaniaüritustele minemast, mitte miski," ütles Texase delegaat Trisha Hope.

Meetmed on ranged. Avapäeval vahistati kongressi toimumispaiga lähedal automaadiga relvastatud isik. Teisipäeval tapeti turvaperimeetri lähistel nugadega vehkinud mees.

"Vabariiklaste kongress on teinud selles osas suurepärast tööd. Niisamuti on tasemel ka Milwaukee linn. Siin tehakse väga tasemel tööd, et meil kõigil oleks siin turvaline," ütles Texase delegaat Joanne Shofner.

Kuigi vabariiklaste kongress on parteiliikmete pidupäev, on osalejatel Donald Trumpi mõrvakatse järgsed emotsioonid veel värskelt meeles ja jätkuvalt peamiseks jututeemaks.

"Olin restoranis õhtust söömas, panime kõik pausile, läksime hotelli, kus olin pisarais," kirjeldas Trisha Hope.

USA luure andmetel kavandatakse mõrvakatse üle elanud Trumpile aga uut atentaati – nimelt väidetavalt soovib endise presidendi surma Iraan.

Vabariiklaste mure selle uudise valguses aina süveneb ning praegu kaheldakse USA eriteenistuse võimekuses endist presidenti kaitsta.

"Asjaolu, et meie avalik teenistus Ameerikas, millele me maksime miljoneid ja miljoneid dollareid, on turvanud presidente nagu George Bush isegi pärast 11. septembrit, ei suutnud teda [Trumpi] kaitsta, ei mahu mulle pähe. See on uskumatu turvaviga igal tasandil," kommenteeris Thomas Fugate.

Atentaat on riigis esile tõstnud nii mõnegi lahendamist vajava turvariski. Veel mõni päev tagasi andis USA president Joe Biden eriteenistusele korralduse võtta kaitse alla ka sõltumatu kandidaat Robert F. Kennedy juunior.

"Ütlete mulle, et siin riigis pole piisavalt inimesi, kes tahaks Kennedyt tappa? Ja Biden ei teinud ta kaitseks enne midagi, kuniks teda praktiliselt sunniti seda tegema. Kohutav president," kommenteeris Rudy Giuliani.

Ebakindlus püsib, kuid Trumpis nähakse kangelast, kes suudaks riigis turvatunde taastada.

"Ilmselgelt on tema elu ohus. Ta ei tee seda enda heaks, ta teeb seda riigi heaks,

et saada valituks ja meie riiki aidata," ütles Colorado delegaat Greg Yielding.

"President Trump on meie heaks kõik andnud ja peaaegu andis oma elu. Mul oli hea meel näha teda püsti tõusmas ja ütlemas "võitleme" ja seda kavatseme teha," ütles Trisha Hope.