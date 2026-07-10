Allikad USA meediale: Iraan koostab plaani Trumpi tapmiseks

Iraani režiim on aastaid avalikult lubanud Trumpile kätte maksta 2020. aastal korraldatud rünnaku eest, milles tapeti revolutsioonikaardi kindral Qassem Soleimani. Rünnakuks andis käsu Trump.

Allikate sõnul edastas Iisrael nüüd USA-le uut luureinfot plaani kohta Trump tappa. Trump ütles kolmapäeval, et on teadlik sellest, et kuulub Iraani tapmisnimekirja, vahendas The Wall Street Journal.

"Nad tahavad kõrvaldada USA juhi, minu. Nägin täna hommikul, et olen igas nende nimekirjas. Ja seni on mul vist veidi vedanud, kuid see ei pruugi kaua kesta," ütles Trump.

Samas on Trumpi ja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhted viimastel nädalatel muutunud pingelisemaks. Netanyahu soovib jätkata Iraani sõjalist survestamist, Trump on samas püüdnud leida konflikti lahendamiseks ka diplomaatilisi lahendusi.

Iisraeli peaministri büroo teatel vestlesid aga Trump ja Netanyahu neljapäeval ning leppisid kokku riikidevahelise koordineerimise jätkamises. Samuti andis Trump Netanyahule ülevaate USA hiljutisest tegevusest Pärsia lahel.