Riigi tehisintellekti programmijuhiks saab Indrek Seppo

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) asub augustis tehisintellekti programmijuhina tööle Indrek Seppo.

"Indrek Seppo hakkab tegelema tehisintellekti tegevuskava elluviimisega, fookusega avaliku sektori suunal. Eesmärk on nii avalikus sektoris kui ka laiemalt hoogustada ja toetada tehisintellekti laialdast kasutamist," ütles MKM-i avalike suhete juht Laura Laaster.

Seppo on osa Tehisaruga tegelevast üheksaliikmelisest meeskonnast, mida juhib MKM-i riigi andmete valdkonna juht Ott Velsberg.

MKM-is valminud tegevusplaani järgi peaks Eesti jõudma 2030. aastaks ühiskonnani, kus tehisintellektil põhinevaid lahendusi kasutataks laialdaselt nii avalikus kui ka erasektoris. Eelolevail aastail peaks riik tehisaru riigiasutustesse juurutamisele kulutama 85 miljonit eurot.

Seppo sõnul on avalik sektor praegu tehisaru suhtes pelglik.

"Tehisintellekt on tulnud, et jääda. Kui erasektorit sunnib turg seda kasutusele võtma, et oma tööd kvaliteetsemaks muuta, siis avalikus sektoris on vaja veidike selle kasutusele võtmist tagant sudida. Minu sõnum on see, et me peame sellest pelgusest üle saama ja seda hakkama tasapisi kasutama. Igaüks meist saab siis ise leida, kuidas see meid oma töös aidata võiks," ütles Seppo ERR-ile.

Tehisintellekt on Seppo sõnul avalikule sektorile ainult kasulik.

"Esiteks saab erinevaid teenuseid kvaliteetsemaks muuta ja ratsionaliseerida. Tehisintellekt on läbiv tehnoloogia – ei ole ainult ühte sellist kohta, kus see töötab või ei tööta," ütles Seppo.

Sepo sõnul saab tehisintellekti programmijuhi eesmärk olema julgustamine.

"Minu koht ei ole selline, kus ma istun tugitoolis ja mõtlen välja viise, kuidas üks või teine ametnik oma tööd paremini teha võiks. Kui nad leiavad viise, kuidas tehisintellekt neid aidata võiks, siis minu asi on neid aidata ja nõustada," ütles Seppo.

Seppo brutopalk on 5000 eurot kuus.