Auvere elektrijaam läheb pooleteiseks kuuks hooldusesse

Auvere elektrijaam on Eesti Energia uusim põlevkivil töötav elektrijaam, mis pärast valmimist 2016. aastal on sageli remondis olnud. 300 MW võimsusega jaam on pärast CO2 kvoodi hinna tõusmist ka suviti harva tootma pääsenud, sest turul on ees odavama kuluga tuule- ja gaasijaamad.

"Auvere elektrijaamas mullu läbi viidud moderniseerimised ja soojusvahetite vahetus aitas ettevõttel oluliselt tõhustada elektrijaama töökindlust ja jõuda heade tootmisnäitajateni," teatas Eesti Energia neljapäeval.

Tegemist on plaanipärase hooldusega, mis on Eesti Energia teatel vajalik elektrijaama seadmete toimepidevuse säilitamiseks. Auvere elektrijaama hooldus lõpeb septembri alguses.

Elektrijaam tootis tänavu kuue kuuga 874 gigavatt-tundi (GWh) elektrienergiat ehk 34 protsenti Eestis toodetud elektrienergiast.

Enefit Poweri koosseisu kuuluva Auvere elektrijaama töökindlus ületas tänavu esimesel poolaastal 90 protsenti, mis vastab ettevõtte ootustele. Eesmärgile vastav töökindlus sai saavutatud muu hulgas tänu väliste soojusvahetite vahetusele, teatas ettevõte. "Teadusasutustega koostöös läbi viidud analüüsid ja teostatud tööd aitasid likvideerida ehitaja ja projekteerija vead ja vähendada ootamatute rikete tekkimise võimalust," sõnas Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.



Auvere elektrijaam kasutab lisaks põlevkivile ka alternatiivseid kütuseid, näiteks puidujäätmeid ja vedelkütuste tootmisel kõrvaltootena tekkivat uttegaasi.

"Uttegaas on vedelkütuste tootmise kõrvaltoode, millel on võrreldes põlevkiviga ligikaudu kaks korda väiksem CO2 mõju. Mida vähem süsihappegaasi emiteerib tootmine, seda puhtam on õhk ja seda vähem CO2 kvoote tuleb ettevõttel osta ehk rohkem raha jääb ettevõtte arenguks," selgitas Vainola.