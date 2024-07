RMK hakkas metsakahjusid helikopterilt hindama

RMK korraldas helikopterilt paaritunnise metsavaatluse, saamaks teada, milline on olukord nendes piirkondades, kus viimaste kuude jooksul on antud teada suurematest tormikahjustustest.

"Eesmärk on teha üks väike lend Kagu-Eesti kohal ja saada kätte mastaapide ulatus, kui palju juuli esimeses pooles tormituuled meile kahju tegid, me umbkaudu teame tormituulte trajektoori, aga proovime välja selgitada selle ulatuse, kus täpsemalt on metsakahjustused tekkinud tormituulte mõjul," selgitas RMK Kagu regiooni varumisjuht Tanel Täheste.

Hiljuti räsis tugev tuul Võru lähedal olevat metsa, kus on tervisespordi rajad. Kuid sellist tormikahju, nagu oli eelmisel aastal, see ei tekitanud.

"Nüüd suvel on olnud kahel korral sellised tormised päevad, aga õnneks sellist laastavat mõju nagu eelmisel aastal, ei ole olnud - on olnud sellised lokaalsed puhangud ja keeristormid, kus võtab sekunditega mingisuguse tuka maha," rääkis Võrumaa metsaühistu tegevjuht Erki Sok.

Kui tormikahjustusi tuleb veel vaatluse käigus üles leida, siis kuusekoore-üraski levialade leidmiseks on RMK appi võtnud tehisintellekti, mis avalike satelliitpiltide abil tuvastab metsades toimuvaid muutusi.

"Oleme tehisaru õpetanud aru saama, milline näeb välja kuivanud kuusk ja saame sealt päris hästi abi, aga päris tormikahjusid tehisaru kaudu veel kätte ei saa. Helikoperi pealt kahjustuste leidmine on väga ratsioonaalne ajakasutus, et paari tunnise lennu järel on meil infot umbes sama palju, kui meie oma töötajad jõuaksid kümnekesi teha paari nädalaga," tõdes Täheste.