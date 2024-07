Jeemeni sadamalinna tabas äge õhurünnak

Houthidele kuuluv telekanal Al-Masirah teatas laupäeval, et Hodeidah linna tabasid järjestikused õhulöögid. Algselt süüdistas telekanal õhulöökide tegemises USA-d ja Suurbritanniat, hiljem omistati löögid Iisraelile.

Al-Masirah andmetel sai õhulöökides, mis tabasid naftamahuteid, lennuvälja ja sadamat, surma ka inimesi.

Iisraeli väljaanded teatasid samuti õhulöökidest. Hiljem kinnitas Iisraeli armee, et nende hävitajad ründasid houthide sõjalisi sihtmärke. Rünnakud olid vastuseks sadade rünnakute eest, mida Jeemenist on Iisraeli vastu viimastel kuudel tehtud, lisati.

Israeli channels report heavy bombardment of Yemen



The city of Hodeidah, an oil depot, an airport, and a seaport were attacked.



It is not yet known who is bombing Yemen. pic.twitter.com/WW9LNcfWpc