Pärnus leiti Sindi-Lodja uue silla alalt kiviaegne asulakoht

Pärnus üle Reiu jõe viiva Sindi-Lodja silla kõrvale on kavas ehitada uus sild. Kuna piirkonnas on Sindi-Lodja kiviaegne asulakoht, tehakse kavandatava silla asukohas arheoloogilist eeluuringut. Umbes nädala kestnud pinnase uurimise käigus on leitud uus kiviaegne asulakoht.

Pärnus üle Reiu jõe viiva Sindi-Lodja silla kõrval askeldavad arheoloogid ja geoloogid. Uuritakse kohta, kuhu järgmisel suvel on kavas hakata ehitama uut silda. Uut silda on vaja, sest praegune on üle 90 aasta vana ega vasta tänapäevastele nõuetele.

"Tegelikult oli meil plaanis praegune sild lammutada, kuid tööde käigus on selgunud erinevad asjaolud ja muinsuskaitseamet soovib seda ikkagi säilitada," ütles INF Infra juhatuse liige Robert Sinikas.

Kui mööda tulevast silda hakkab käima autoliiklus, siis vana tehakse korda ja see jääb kergliiklejatele. Muinsuskaitseameti hinnangul on algselt 1930-ndatel ehitatud Sindi-Lodja sild haruldane.

"Sindi-Lodja betoonsild oli valmimisel Eesti esimene ja kõige esinduslikum kaarsild. Ja pärast sõjapurustusi taastati sild üsna suuresti algse projekti järgi. Praegu on Sindi-Lodja silla kohta koostatud ajaloolise väärtuse eksperthinnang ja praeguse seisuga see veel riikliku kaitse all ei ole. Aga muinsuskaitseametis on käimas mälestiste inventuur, mille käigus me võime otsustada selle ikkagi kaitse alla võtta," lausus muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Kaisa Metsaots.

Kuna piirkonnas on Sindi-Lodja kiviaegne asulakoht, oli arvata, et maapõu võib sealkandis nii mõndagi peita ja nii seadis muinsuskaitseamet tingimuse, et enne uue silla ehitust tuleb maa-ala läbi uurida. Nädala jagu kestnud kuni kuus meetrit sügavate prooviaukude puurimine ja pinnase sondeerimine ongi juba andnud väikesi teaduslikke võite.

"Meil sai selgeks see, et Reiu jõgi on ka vana jõgi, et see ei ole nii uus. Reiu jõgi on sündinud praegusesse kohta juba tuhandeid aastaid tagasi ja on jäänud korraks mere alla ja kui meri on taandunud, on jõgi jällegi võtnud oma sängi tagasi. Ja umbes üheksa meetri kõrgusel merepinnast, tibake üle nelja meetri sügavusel on üks kiviaegne asulakoht. Me teame, et juba kiviajal on elanud inimesed Reiu jõe kaldal," rääkis arheoloog Aivar Kriiska.

Kuna leitud kultuurikiht on sügaval maa sees, ei hakka see Kriiska sõnul tulevast silla ehitust segama. Muinsuskaitseamet ütleb siiski, et midagi kindlat pole, kuni tööd pole lõppenud.

Arheoloogilisi töid Sindi-Lodja silla juures tehakse septembri keskpaigani. Seejärel otsustab muinsuskaitseamet, kas on vaja ka põhjalikumaid uuringuid.