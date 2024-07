Haapsalu randades vohab sinivetikas

Maakonnaleht Lääne Elu andis teada, et sinivetika tõttu lehvib randades lilla lipp, mis tähistab, et vees on reostus. Samuti on üleval hoiatavad sildid, mis ütlevad, et suplusvesi võib tekitada lööbeid.

Sinivetikate õitsemine algab üldiselt suve keskel, kuid võib esineda ka hilissügisel. Kuigi sinivetikate toksilisus inimesele ei ole suur, võib nendega kokkupuude põhjustada üsna ebameeldivaid tervisekaebusi.

Sinivetikamürgistusega seotud sümptomid on sageli mittespetsiifilised ja võivad sarnaneda teiste haiguste (nt viirushaiguste) sümptomitega. Sinivetikad põhjustavad lastel rohkem tervisekaebusi kui täiskasvanutel.