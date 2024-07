Uuenduskuuri läbinud automaksu eelnõu jõuab esmaspäeval riigikokku

Sel esmaspäeval toimus rahanduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja Eesti puuetega inimeste koja erakorraline istung, kus arutati muudatusi mootorsõidukimaksu seaduses. Rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni sõnul on lisaks presidendi väljatoodud muudatusetele tarvis läbi viia ka mõned tehnilised muudatused.

"Põhiline sisumuudatus on ikkagi vastavalt presidendi märkustele puudega inimeste võrdne kohtlemine, millele lisanduvad sotsiaalministeeriumi meetmed selleks, et mootorsõiduki maksuga jõustuksid samal ajal ka hüvitised elujärjega toimetulekuks. Seal on muudatusi kahes seaduses – üks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadus ja teine on sotsiaalhoolekande seadus," ütles Akkermann ERR-ile.

Seadusemuudatusega on plaanis suurendada raske ja sügava puudega laste toetusi vastavalt 180 eurole ja 270 eurole, mis toob puudega laste peredele igakuise lisatoetuse 18,91 eurot ja 28,36 eurot. Lisaks tõstetakse sügava puudega tööealiste toetust 100 euroni, mis tagab neile 46,3–56,53 lisaeurot kuus. Raske puudega tööealiste toetus ühtlustatakse 50 eurole, võimaldades neile lisatoetust 0,91–15,22 eurot kuus.

Akkermanni sõnul laekus eelnõule 374 muudatusettepanekut, mis seoti iga muudatusettepanekute esitaja kohta paragrahvide kaupa kokku 33 muudatusettepanekuks.

Akkermanni sõnul olid töös ka tehnilised muudatused, mida automaksu maksja rahakott ei tunneta.

"Seal on kolm tehnilist muudatust. Üks täpsustab vastutava kasutaja mõistet, teine tehniline muudatus sätestab, missuguseid andmeid transpordiamet annab maksu -ja tolliametile maksuteatise koostamiseks. Kolmas on see, et kui toimetatakse kätte elektrooniliselt esimene automaksu maksuteadet, siis 55 tööpäeva on selle teate saajal võimalik seda avada. Pärast seda saadetakse posti teel siis välja trükitud teade. Seal on ka volitusvormi andmine, näiteks Omnivale, kes need ümbrikud siis kokku kleebib ja kohale toimetab," ütles Akkermann.

Automaksu seaduse jõustumine on planeeritud 1. jaanuariks 2025, puuetega inimeste igakuised toetused ja abivahendeid puudutavad sätted jõustuvad juunis 2025.

Selleks, et kompenseerida automaksuga lisanduvaid kulusid enne puudetoetuste tõusu jõustumist, on 2025. aastal plaanis maksta ühekordset puudetoetust raske ja sügava puudega lastele ja tööealistele.

Mootorsõidukimaksu eelnõu jõuab riigikogusse teisele ja kolmandale lugemisele järgmise nädala esmaspäeval.

President Alar Karis jättis tänavu juunis automaksu seaduse välja kuulutamata, tuues põhjuseks puuetega inimesi puudutavas osas võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise.