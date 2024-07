EKRE kaalub automaksu eelnõu arutamise venitamist

Mootorsõidukimaks jõudis riigikogu rahanduskomisjoni lauale põhjusel, et president jättis selle ebavõrdse kohtlemise tõttu välja kuulutamata. Maksust oleks pääsenud vaid need puuetega inimesed, kelle sõiduk on ümber ehitatud. Nüüd muudeti eelnõu aga selliseks, et maksuerisusi ei tehta kellelegi.

"Poliitiliselt ongi nüüd otsustatud, et ei tehta mitte maksusoodustusi, vaid selle summa võrra suurendatakse sotsiaaltoetusi. Sellisel juhul, kui teha maksusoodustusi, siis me soodustame tegelikult jõukamal järjel puudega inimesi. Ja nende inimeste, kellel ei ole üldse autot või ei ole võimalik üldse autoga sõita, transpordivajadus jääks leevendamata rahalises mõttes," selgitas rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE).

Automaksu eelnõule laekus muudatusettepanekuid opositsioonierakondadelt pea 400, millest enamus olid Akkermanni sõnul obstruktsioonilised. Seetõttu saatis komisjon nende hulgast vaid mõnikümmend ettepanekut riigikogu suurde saali hääletamisele.

"Kui rääkida keskfraktsioonist, siis meil ei olnud tegelikult ühtegi obstruktiivset ettepanekut, kõik olid täiesti sisulised. Mõned rääkisid sellest, et automaksust laekuv raha peaks minema konkreetsetesse valdkondadesse, näiteks teedeehitusse või puuetega inimeste toetuse suurendamisesse. Aga koalitsioon arvas, et kõik opositsiooni ettepanekud on obstruktsioonilised ja pani need siis kokku gruppidesse, mis tähendab seda, et konkreetseid teemasid arutada ei saa," sõnas rahanduskomisjoni aseesimees, keskerakondlane Andrei Korobeinik.

Oma rahulolematust automaksu kehtestamisega näitas kõige rohkemate muudatusettepanekutega EKRE. Erakonna esimees Martin Helme ei tee saladust, et nende eesmärk on automaksu jõustumist igal võimalikul viisil takistada.

"Meil oli kahte sorti muudatusettepanekuid. Meil olid osad selgelt obstruktsioonilised, kus me muutsime mingit numbrit – neid oli suurem osa. Aga umbes 70 muudatusettepanekut olid sellised, mis siis täitsa sisuliselt ühte, teist või kolmandat asja muutsid inimestele soodsamaks," selgitas Helme.

Riigikogu arutab mootorsõidukimaksu eelnõu esmaspäeval, mil toimub nii teine kui ka kolmas lugemine.

"Võib ju proovida ka nendega siin vaheaegadega venitama hakata. Meil istung kestab ilma lõpptähtajata. Esmaspäeva hommikust hakkame pihta, nii kaua istung kestab, kuni kestab. Eks seda siis esmaspäeva hommikul fraktsioonis arutame, missuguse plaaniga me läheme," ütles Helme.