Toetuse saajad peavad erivajadustega inimeste toetuste kasvu liiga väikeseks

Järgmise aasta suvest tõusevad osad erivajadustega inimeste toetused. Toetuse saajad aga ütlevad, et sellest on vähe.

Järgmise aasta 1. juunist tõstetakse puudega inimeste toetusi, kuid vaid neil inimestel, kellel on sotsiaalministeeriumi hinnangul vaja rohkem liikuda.

"Tõstame toetust kahel vanuserühmal. Lastel, kelle puhul on liikumine oluline iseenesestmõistetavalt, on lasteasutustesse vaja pääseda, rehabilitatsiooniteenusele vaja pääseda. Lastel, kellel on raske või sügav puue. Ja tööealistel, kelle on raske või sügav puue," selgitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE).

Tööealiste raske puudega inimeste toetus tõuseb sõltuvalt inimesest maksimaalselt 43 protsenti 50 eurole kuus. Sügava puudega tööealiste inimeste toetus tõuseb kuni 130 protsenti 100 eurole kuus. Sügava ja raske puudega laste toetused tõusevad mõlemad 12 protsenti – 1. juunist on toetuse suurus vastavalt 180 eurot ja 270 eurot kuus.

"See on nüüd väga pikka aega tõusmata olnud, samal ajal on abivahendite hind kasvanud. Muud kulud, mis on puudest tingitud, on väga palju tõusnud, eriti kui just koroonaaeg oli," tõdes Tallinna liikumispuuetega inimeste ühingu juhatuse liige Villu Urban.

Toetused tõusevad koos mootorsõidukimaksu kehtestamisega. Paljudel puuetega inimestel kulub suur osa lisarahast uue maksu maksmiseks.

"Mida aktiivsem inimene, seda rohkem ta toob riigile ja ühiskonnale tagasi. Mina ka mängin korvpalliväljakul, hiljem ajan tööasju. Jõuan mitmes kohas ühe päevaga autoga ära käia. Kui mul autot ei ole, jääb mul päris mitu asja tegemata," ütles Urban.

Automaksu mõju leevendamiseks maksab riik samale sihtrühmale aasta esimese viie kuu eest ühekordset toetust – kõige rohkem tööealistele sügava puudega inimestele 250 eurot. Kokku läheb puuetega inimeste toetamine riigile igal aastal kallimaks 9,1 miljoni euro võrra.

"Loomulikult on väike, alati võiks olla suurem, aga ma tuletan meelde, et meie abivajajate hulk kasvab iga aastaga, töölkäijaid juurde ei tule, riigieelarve on defitsiidis ja idapiiri taga on kuri naaber," sõnas Riisalo.