Saarlane leidis kodumaja põranda alt mündiaarde

Leidja andis müntidest teada muinsuskaitseametile ja jääb pärast müntide puhastamist nüüd loodetavat leiutasu ootama. Ajaloomuuseumi mündikogu hoidja ajaloodoktor Ivar Leimus ütles, et tegu on tänavuse esimese suurema aardeleiuga Eestis ja see leid on väga väärtuslik. Margus Muld rääkis esmalt Roland Pärna ja seejärel Ivar Leimusega.