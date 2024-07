Reinsalu: Michali valitsuse maksumuudatused toovad täiendava inflatsiooni

Reinsalu ütles esmaspäeval "Vikerhommikus", et Kristen Michali juhitava valitsuse maksutõusude ja valitsemiskulude kärbe on omavahel proportsioonist väljas.

"Kui vaatame Michali valitsuse numbreid, siis suures plaanis on proportsioon selline, et miljard tuleb maksutõusudeks ja järgmisel aastal tuleb kokkuhoidu 100 miljonit. See proportsioon on selgelt paigast ära."

Reinsalu hinnangul tuleks selle aasta augustis teha veel üks negatiivne lisaeelarve ja kärpida riigi valitsemiskulusid 300 miljonit euro võrra. Samuti ei peaks kärpeid ära jagama kolme aasta peale, vaid tegema need kohe.

"Kõneldakse küll palju kindlustundest, aga Eesti inimestelt on kindlustunnet ära võetud. See on ebakindluse valitsus. /.../ Kõige valusamalt saavad maksutõusudest pihta keskmise ja väiksema sissetulekuga inimesed," sõnas Reinsalu.

Ta jäi enda varasemate arvutuste juurde kindlaks, et keskmist palka teeniv kahe lapsega pere kaotab juba tehtud ja plaanitavatest maksumuudatustest ning soodustuste kaotamisest ühe kuu palga.

Reinsalu sõnul ei aita Michali valitsuse maksumuudatused kaasa üheksa kvartalit langenud Eesti majanduse käivitamisele, vaid lükkavad seda hoopis edasi.