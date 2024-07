Hansson: Eesti on EL-i viie kallima riigi sekka jõudmisest väga kaugel

Eesti Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp tõdes, et majanduslangus küll kestab, kuid pole enam nii kiire kui varem.

"Ehkki tänane majandusolukord on halb, majanduslangus kestab, mitmed olulised näitajad on halvenenud, ei ole need halvenenud enam niisuguses tempos nagu varem. Hüppelisi hinnatõuse pole olnud ja ettevõtetel on olnud aega ka kohaneda, kellel see on olnud võimalik ja kes seda on kasutanud muidugi. Seepärast saabki majanduskliimat hinnata pisut paremaks kui mõni aeg tagasi," rääkis Raudsepp.

"Mitmed indeksid ka Eesti Konjunktuuriinstituudi läbi viidud ekspertide hinnangul näitavad, et ettevõtjad on optimistlikud, et kuue kuu pärast võiks olla majandusolukord tunduvalt parem kui praegu," ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Tõsi, uuring oli läbi viidud enne, kui valitsus teatas uutest maksutõusudest. Need tõstavad hindu ja pärsivad kaubandust.

"Me jõuame ilmselt Euroopa viie kallima riigi hulka. Oleme täna toiduainete hinnatasemelt top 10 juba kohal ja garderoobikaupades top kolmes. Me tõuseme veel," tõdes Raudsepp.

Peaministri majandusnõunik Ardo Hansson selle väitega ei nõustu.

"See päris kindlasti ei vasta tõele. Mulle tundub, et sellise hea ärilause nimel on natuke ülepingutatud. Kui vaatame statistikat, mida ka Eurostat avaldanud, siis me oleme sellest ikka väga kaugel. Euroopas laiemalt praegu me nende järgi oleme 15. kohal oma hinnataseme poolest ja sealt üles liikuda on väga raske," selgitas ta.

Statistikaameti teatel jätkus juunis jaekaubanduse müügimahu langus, ulatudes aasta võrdluses viie protsendini. Seejuures oli tööstuskaupade müügilangus lausa üheksa ja toidukauplustes neli protsenti. Tööstustoodete müügilangust vedasid garderoobikaubad, majatarbed, kodumasinad ja ehituskaubad.

"See langus algas juba eelmisel aastal, aga süvenev on ikkagi sel aastal olnud – aasta algusest saadik ja langus on olnud järjepidev. Meie sektoris ka nii-öelda kauaoodatud hooaeg ehk suvi ei ole toonud meile rõõmsaid uudiseid," ütles Decora tegevdirektor Eike Tubli-Müür.

Praegu Decora juht veel paranemise märke ei näe.

"Hetkel ei näe, et oleks midagi paremaks muutumas. Pigem inimeste kindlustunne on väga madal ja meie jaoks on palju kadunud ära just jaeklienti, täna nad pigem ei kuluta oma kodu peale," tõdes ta.