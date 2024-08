Flydubai ei alustagi oktoobrist otselendudega Tallinna ja Dubai vahel

"Lennufirma Flydubai laienemisplaanid ja uute liinide avamised, nii Tallinnas kui mujal Baltikumis ning mitmetes teistes planeeritud sihtkohtades on ajutiselt külmutatud seoses Boeingu viivitustega lennukite 2024-2025 tarnegraafikus," ütles ERR-ile Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuht Aet Härmaorg.

Lennufirma on Härmaoru sõnul kinnitanud, et lennukite tarne taastamise järgselt on Tallinn taas Flydubai uute sihtkohtade nimekirjas. Millal see võiks juhtuda ei oska tema sõnul lennufirma öelda, sest uute lennukite tarne sõltub Boeingust.

Härma org ütles, et pileti ostnud reisijad saavad raha tagasi ning lennufirma võtab peagi ühendust reisijatega, kes on ostnud piletid kodulehe kaudu. Need reisijad, kes ostsid piletid reisibüroost peavad ühendust võtma oma reisibürooga.

"Loomulikult on meil kahju lendude tühistamise pärast, sest oleme selle liini nimel aastaid kõvasti tööd teinud. Samas mõistame lennufirma keerulist olukorda ja teeme Flydubaiga igakülgset koostööd, et esimesel võimalusel saaks Tallinn-Dubai liin siiski töösse," rääkis lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.