Kreekas Ateena lähedal möllavad suured maastikutulekahjud

Rohkem kui 250 päästjat, tosin kustutuslennukit ja seitse helikopterit võitlesid pühapäeval tulekahjuga, mis sai alguse pärastlõunal ja levis kiiresti Varnava külani, mis asub 35 kilomeetri kaugusel Ateenast, vahendas Reuters.

Õhtuks oli tihe suits jõudnud Ateena kohale. Kreeka võimud andsid evakuatsioonihoiatuse viiele lähipiirkonnale.

"Tuli jõudis külla 10 minutiga. Tuul oli väga tugev," ütles kodust pagenud Varnava elanik.

Päästeameti pressiesindaja ütles, et tulekahju kasvas hirmsuureks tugevate tuulepuhangute tõttu. Tuleleegid tõusid 25 meetri kõrgusele.

Sel suvel on Kreekas puhkenud sadu maastikutulekahjusid, ka pühapäeval polnud Varnavasse jõudnud tulekahju ainus Kreekas. Riigi mitmes piirkonnas anti kõrge tuleohu hoiatused.

Laupäeval ütles kliimakriisi ja tsiviilkaitse minister Vassilis Kikilias, et ta oli teinud ettepaneku kaasata armee, politsei ja vabatahtlikud, et need aitaks maastikutulekahjude kustutamisega. "Eriti ohtlikud ilmaolud jätkuvad," lausus ta. "Pool Kreekat on hädaohus."