Tamula järv Võrus tõusis üle kallaste

Viimase kahe nädalaga on vesi järves tõusnud umbes 80 sentimeetrit.

Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul on Tamula veetase nii kõrgele tõusnud ka varasemalt ning Võru inimesed on sellega üldiselt harjunud. Kriisiolukorraks linnas veel ei valmistuta.

"Tamula peaks tõusma veel 70–80 sentimeetrit – vot siis tuleb juba mõelda tõsiselt kriisiolukorra peale, liivakotte tuua, vett pumbata. Aga ilmselge on see, et see veetase ei alane ruttu, sest väljavoolud on heinased. Praegu loodame, et see veetase rohkem ei tõuse ja Võru inimesed käivad Tamulat nautimas ka sellisena nagu ta täna on," lausus Kõva.