Parvlaevaühendus suursaartega saab kasumilae

Parvlaevaliine opereeriv TS Laevad on Tallinna Sadma tütarfirma. Tallinna Sadam on 70 protsendi ulatuses riigifirma ja 30 protsenti on sellest noteeritud Tallinna börsi.

TS Laevad müüs möödunud aastal 14,7 miljoni euro ulatuses pileteid, sai riigilt dotatsiooni 20,6 miljonit eurot ja teenis muid tulusid 1,3 miljonit eurot ehk kokku oli müügitulu 36,7 miljonit eurot. Ettevõtte kasumiks kujunes 7,8 miljonit eurot.

Mitmeid Saaremaaga seotud inimesi on laevafirma kasum häirinud ja nad leiavad, et see on liialt suur. Kui 2026. aasta oktoobrist algab TS Laevadel uus seitsmeaastane opereerimisperiood, plaanib laevaühendust korraldav regionaal- ja põllumajandusministeerium sõlmida ettevõttega kasumilaega lepingu.

"Täiendatud on lepingut mõistliku ärikasumi arvutamise valemiga ning sätestatud, et vedaja investeeritud kapitali tulukus ei või ületada kaheksat protsenti. On oluline märkida, et kaheksa protsendi all ei ole mõeldud vedaja kasumimarginaali, vaid mõistlikuks kasumiks peetaks kaheksa protsenti vedaja poolt investeeritud kapitalist," ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Möödunud aasta lõpu seisuga oli TS Laevadel varasid kokku 100,9 miljonit eurot, ehk sellest maksimaalne mõistlik kaheksaprotsendiline kasum oleks pisut rohkem kui reaalselt teenitud. Kui arvestada kasumit vaid põhivara pealt, mida oli 90,6 miljonit, oleks maksimaalne kasum jällegi 7,2 miljonit eurot.

Hartmanni sõnul hakkab ministeeriumi mõistliku kasumit kontrollima igal aastal. "Kui peaks vedaja kasum ületama kaheksat protsenti, siis tehakse tasaarveldus ja riigieelarvest saab selle summa võrra toetust vedajale vähem maksta," märkis Hartman.

Kui palju võiks uue lepingu puhul riigi dotatsioon TS Laevadele muutuda, on Hartmani sõnul praegu veel vara öelda, sest lisaks TS Laevadele kuuluvatele alustele, hakkab ettevõte opereerima ka riigi ehitatava ja riigi omandisse jääva uue keskkonnasõbraliku parvlaevaga.

Uues lepingus Hartmani sõnul reisijatele osutavates teenuste tingimustes muutusi ei ole. Ka piletihindade võimalik muutmine ei ole Hartmani sõnul otseselt seotud avaliku teenindamise lepinguga.