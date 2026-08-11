X!

Terras soovib valitsuselt ühistranspordi käigushoidmiseks ligi viis miljonit

Eesti
Bussisõit
Bussisõit Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist ligi 4,8 miljonit eurot, et hoida aasta lõpuni praegust bussi-, rongi- ja parvlaevaliikluse mahtu. Terras põhjendab rahavajadust kasvanud kütusehindadega.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi arvestuse järgi tekib lisaraha saamata 2026. aasta lõpuks ühistranspordi rahastamises 4,779 miljoni euro suurune puudujääk.

Selle katmiseks tuleks maakondlikel bussiliinidel vähendada sõidumahtu ligikaudu miljoni liinikilomeetri võrra, mis vastab umbes poolele Jõgevamaa maakonnaliinide aastasest läbisõidust. Suursaarte parvlaevaliinidel tuleks ära jätta ligikaudu 3400 reisi ehk umbes kahe kuu reisimaht. Rongiliikluses vastaks vajalik vähendamine ligikaudu ühe kuu Viljandi suuna läbisõidule.

Kiireid lisakärpeid raskendavad ka kehtivad avaliku teenindamise lepingud, märkis ministeerium: teenuse mahu vähendamine nõuab etteteatamist ning väiksem sõidumaht ei vähenda kõiki teenuse püsikulusid samas ulatuses.

"Ühistransport peab toimima ka siis, kui välised sündmused löövad kütuse hinna üles. Oleme ministeeriumis kulusid vähendanud ja liinivõrku korrastanud, kuid Iraani sõjast tingitud hinnatõusu ei ole võimalik olemasoleva eelarve sees enam ära katta. Seetõttu taotlen valitsuse reservist 4,8 miljonit eurot lisaraha," ütles Terras.

Ministeerium põhjendas rahavajadust Iraani sõja algamise järel tõusnud nafta- ja kütusehindadega.

"Kõige enam mõjutavad kulusid diislikütuse ja surumaagaasi hind. Maakondlike bussiliinide ja parvlaevaliinide lepingutes kandub kütusehinna muutus indekseerimise kaudu teenuse hinda. Kütusehind mõjutab ka lennuliinide kulusid ning Elroni hinnangul ei võimalda tänavune 48 miljoni euro suurune toetus praegust rongiliikluse mahtu aasta lõpuni säilitada," märkis ministeerium pressiteates.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on enda sõnul juba piiranud kulude kasvu: maakonnaliinide läbisõidu maht on külmutatud, liinivõrku on korrastatud ja dubleerivaid väljumisi vähendatud. Rongiliikluses on ära jäetud madala täituvusega väljumisi.

"Oleme kõigepealt otsinud kokkuhoidu sealt, kus see mõjutab reisijat võimalikult vähe. Praeguseks oleme jõudnud piirini, kus järgmised kärped tähendaksid juba otseselt vähem ühendusi," ütles Terras.

Valitsus suurendas 2026. aastaks ühistranspordi baasrahastust 54 miljoni euro võrra, ütles Terras mullu sügisel ERR-ile. "Valitsuse tasemel otsustasime ära, et 54,74 miljonit liigub baasi lisarahastusena, selleks et tagada Eesti inimestele stabiilne ja kättesaadav ühistransport," lausus Terras.

Ühistranspordi baasrahastus on alates koroonapandeemiast olnud ligi 121 miljonit eurot aastas ning regionaalministeerium on taotlenud igal aastal reservist lisaraha. 2026. aastaks oli koos lisarahastusega ühistranspordi jaoks ette nähtud 174 miljonit, kuid nüüd tuli välja, et ka sellest ei piisa.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:57

Swiatek loovutas teel poolfinaali kolm geimi, Svitolina vajas kolme setti

16:45

Vaga: Reformierakond saadikute hääli eelarve rea kaupa ostma ei hakka

16:30

Ungari parlament valib teisipäeval presidenti

16:25

Erakonda vahetavad poliitikud võiksid seda peasekretäride sõnutsi teha pigem varem kui hiljem

16:21

Eesti noorratturid jätkasid Poolas edukate võistlustega

16:13

Põhja-Tallinnas hukkus liiklusõnnetuses jalakäija Uuendatud

16:05

Ukrainale annetamine on viimastel aastatel vähenenud

15:58

Lekkiv varilaevastiku tanker põhjustas Araabia merel naftareostuse

15:57

Air Baltic kärbib kulusid ja vähendab lennukiparki

15:41

Ülle Madise kiri Lauri Hussarile

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10.08

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

10.08

Rootsi julgeolekuteenistus teatas Venemaa luureoperatsiooni nurjamisest

10.08

Michal ERR-ile Kiilist: ei arvanud, et sõjameestel käsi värisema hakkab

10.08

Vseviov: USA suhtumine Ukrainasse on teinud läbi täieliku kannapöörde

12:44

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Voroneži oblastis Uuendatud

00:00

Amy Hunt tuli kodupubliku eest 100 m jooksu Euroopa meistriks Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

14:26

Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Putini visiidi ajaks

15:02

TÄNA OTSE | Mülla ja Moser püüavad EM-il pääsu lõppvõistlusele Uuendatud

10.08

Venemaa kõrvaldas riigiduuma valimistelt ainsa sõjavastase erakonna

ilmateade

SPORT

16:57

Swiatek loovutas teel poolfinaali kolm geimi, Svitolina vajas kolme setti

16:21

Eesti noorratturid jätkasid Poolas edukate võistlustega

15:36

Jokici agent kinnitas: Panathinaikos tegi NBA staarile pakkumise

15:13

Kindlalt lõppvõistlusele pääsenud Ceh: olen aasta parimas vormis

loe: kultuur

15:30

Kümnendad Balti filmipäevad toovad vaatajate ette Läti ja Leedu värske filmiparemiku

14:36

Lauri Kärk: tavalise inimese tavalisest elust on tegelikult kõige raskem filmi teha

12:26

Pildid: Foku galeriis avati soome kunstniku Hilla Kurki ja Taavi Rekkaro ühisnäitus

12:01

Patarei merekindluses lõpeb selle suvega öine kontserttegevus

loe: eeter

15:08

Valter Soosalu: kirikutuuri muusika on inspireeritud Lutsu "Kevadest"

14:10

Merike Linnamägi: tegevusetus võõrliigi loodusesse levimisel on karistatav

13:02

Helen Randmets: Reketiga koos laulmine on aastaid olnud minu salaunistus

12:30

Sandra Sillamaa: tundub, et minu roll siin elus ongi algatada bände

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (11.08.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (11.08.2026 12:00:00)

09:55

Majandusministeerium soovib seada monopolide vältimiseks apteegiautomaatide arvule piirangud

09:15

Raadiouudised (11.08.2026 09:00:00)

10.08

Päevakaja (10.08.2026 18:00:00)

10.08

Ligi sõnul on paljud koalitsiooni plaanid nüüd kahtluse all

10.08

Võimuliit jäi riigikogus vähemusse

10.08

Võrus näeb näitusi ajaloolisest Võru linnast

10.08

Kihnu Veeteede töötajad lõid ise ametiühingu ja sõlmisid palgakokkuleppe

10.08

Tartu Ülikooli teadlased uurivad Parkinsoni soodustavaid riske

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo