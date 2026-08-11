Terras soovib valitsuselt ühistranspordi käigushoidmiseks ligi viis miljonit

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist ligi 4,8 miljonit eurot, et hoida aasta lõpuni praegust bussi-, rongi- ja parvlaevaliikluse mahtu. Terras põhjendab rahavajadust kasvanud kütusehindadega.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi arvestuse järgi tekib lisaraha saamata 2026. aasta lõpuks ühistranspordi rahastamises 4,779 miljoni euro suurune puudujääk.

Selle katmiseks tuleks maakondlikel bussiliinidel vähendada sõidumahtu ligikaudu miljoni liinikilomeetri võrra, mis vastab umbes poolele Jõgevamaa maakonnaliinide aastasest läbisõidust. Suursaarte parvlaevaliinidel tuleks ära jätta ligikaudu 3400 reisi ehk umbes kahe kuu reisimaht. Rongiliikluses vastaks vajalik vähendamine ligikaudu ühe kuu Viljandi suuna läbisõidule.

Kiireid lisakärpeid raskendavad ka kehtivad avaliku teenindamise lepingud, märkis ministeerium: teenuse mahu vähendamine nõuab etteteatamist ning väiksem sõidumaht ei vähenda kõiki teenuse püsikulusid samas ulatuses.

"Ühistransport peab toimima ka siis, kui välised sündmused löövad kütuse hinna üles. Oleme ministeeriumis kulusid vähendanud ja liinivõrku korrastanud, kuid Iraani sõjast tingitud hinnatõusu ei ole võimalik olemasoleva eelarve sees enam ära katta. Seetõttu taotlen valitsuse reservist 4,8 miljonit eurot lisaraha," ütles Terras.

Ministeerium põhjendas rahavajadust Iraani sõja algamise järel tõusnud nafta- ja kütusehindadega.

"Kõige enam mõjutavad kulusid diislikütuse ja surumaagaasi hind. Maakondlike bussiliinide ja parvlaevaliinide lepingutes kandub kütusehinna muutus indekseerimise kaudu teenuse hinda. Kütusehind mõjutab ka lennuliinide kulusid ning Elroni hinnangul ei võimalda tänavune 48 miljoni euro suurune toetus praegust rongiliikluse mahtu aasta lõpuni säilitada," märkis ministeerium pressiteates.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on enda sõnul juba piiranud kulude kasvu: maakonnaliinide läbisõidu maht on külmutatud, liinivõrku on korrastatud ja dubleerivaid väljumisi vähendatud. Rongiliikluses on ära jäetud madala täituvusega väljumisi.

"Oleme kõigepealt otsinud kokkuhoidu sealt, kus see mõjutab reisijat võimalikult vähe. Praeguseks oleme jõudnud piirini, kus järgmised kärped tähendaksid juba otseselt vähem ühendusi," ütles Terras.

Valitsus suurendas 2026. aastaks ühistranspordi baasrahastust 54 miljoni euro võrra, ütles Terras mullu sügisel ERR-ile. "Valitsuse tasemel otsustasime ära, et 54,74 miljonit liigub baasi lisarahastusena, selleks et tagada Eesti inimestele stabiilne ja kättesaadav ühistransport," lausus Terras.

Ühistranspordi baasrahastus on alates koroonapandeemiast olnud ligi 121 miljonit eurot aastas ning regionaalministeerium on taotlenud igal aastal reservist lisaraha. 2026. aastaks oli koos lisarahastusega ühistranspordi jaoks ette nähtud 174 miljonit, kuid nüüd tuli välja, et ka sellest ei piisa.