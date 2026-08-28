Toimetulekutoetuse saajaid jääb vähemaks, kuid kulud kasvavad

Toimetulekutoetuse saajaid ja taotlusi on tänavu vähem, kuid elukalliduse ja toimetulekupiiri tõusu tõttu kulub toetustele endiselt palju raha. Omavalitsused saavad toetuste maksmiseks juurde 1,1 miljonit eurot.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib tänavu toimetulekutoetuste maksmise hüvitamiseks teha lisaväljamakse 1,1 miljoni euro ulatuses 46 kohalikule omavalitsusele, et raha jaguks aasta lõpuni.

Toimetulekutoetuse maksmiseks kulus tänavu seitsme kuuga 20,6 miljonit eurot. See on üks protsent vähem kui mullu samal perioodil. Taotluste arv oli tänavu juulis seitse protsenti väiksem kui eelmisel aastal samal ajal, aga kulu taotluse kohta kuus protsenti suurem.

2026. aasta riigieelarves on toimetulekutoetuse maksmise hüvitamiseks ette nähtud 42,5 miljonit eurot. Mullu oli see summa 36,7 miljonit eurot.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna nõunik Andrus Jõgi rääkis, et eelnõuga jaotatakse raha toimetulekutoetuse maksmiseks juurde nendele omavalitsustele, kellel võib jääda puudu aasta alguses saadud summast.

"Aasta alguses jaotasime omavalitsustele 30 miljonit eurot toimetulekutoetuse maksmiseks ning nüüd näitavad poole aasta andmed, et osadel omavalitsustel sellest ei piisa ja raha on vaja juurde," nentis ta.

Kulud on tõusnud

Kui valdavalt on Eestis toimetulekutoetuse taotlejate arv languses ja taotlejaid on seitse protsenti vähem kui eelmisel aastal samal ajal, siis kasvanud on kulu taotluse kohta. "Ühtpidi on kulud läinud kallimaks inflatsiooni tõttu, näiteks kütte- ja elektrikulud. Teistpidi on tõusnud ka toimetulekupiir, mida suurendati 2026. aastal, ning see on toonud kaasa ka toimetulekutoetuse kulude kasvu," rääkis Jõgi.

Omavalitsuste rahavajadused on erinevad. "Mõni saab ainult 1000 eurot juurde ja kõige suurem summa, mille ühele omavalitsusele juurde anname, on 115 000 eurot," ütles ta.

Üldiselt vajavad lisaabi väiksemad omavalitsused. Kuna inimesi on vähe, siis iga lisanduv toimetulekutoetuse taotleja või ka see, kui taotlejaid jääb vähemaks, mõjutab kogu summat palju.

Sotsiaalministeeriumi majandusliku toimetuleku poliitika juht Kati Nõlvak rääkis, et mullu lepiti kokku, et riigieelarvestrateegia järgi tõuseb toimetulekupiir 2027. aastal vastavalt tarbijahinnaindeksile. "Eelmisel aastal lepiti kokku, et see number peaks olema täiskasvanule 231 eurot ja lapse puhul 277 eurot," lisas Nõlvak.

Siiski on prognoos, et tulevaks aastaks saab olema toimetulekutoetuse maksmise hüvitamiseks ette nähtud 36,5 miljonit eurot. "Esialgu tundub küll, et see on langus. Tegelikult tuleb vaadata numbrite sisse, ka sel aastal ei kulu kõik see enam kui 40 miljonit eurot ära," nentis Nõlvak. Tänavu jõustusid mitmed seadusemuudatused, mistõttu arvestas ministeerium, et eelarves peavad olema natuke suuremad summad.