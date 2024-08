Lukašenko andis armu 30 vangis hoitud meeleavaldajale

Paguluses tegutseva opositsiooni esindajad tervitasid otsust, millega vabastatakse mõned raskelt haiged vangid. Ühtki Lukašenko silmapaistvamat kriitikut siiski vabastatavate nimekirja ei pandud.

"Need on inimesed, kellel on raske tervislik seisund, näiteks nad on haigestunud vähki või on neil väga keeruline perekondlik olukord, kellel on lapsed. Pooled neist on meie teada naised, kuid suuri nimesid seal pole," ütles eksiilis viibiva opositsiooniliidri Sviatlana Tsihhanovskaja abi Franak Viatšorka uudisteagentuurile Reuters.

"See on suurepärane uudis, olenemata põhjustest ja me loodame näha rohkem [vabastamisi]. Kuid ärgem unustagem: vahistamised jätkuvad iga päev ja paljud jäävad endiselt vangi. Me jätkame võitlust iga inimese vabaduse eest," ütles Tsihhanovskaja oma avalduses.

Vene liidri Vladimir Putini liitlane Lukašenko on olnud Valgevenes võimul kolm aastakümmet. 2020. aasta sügisel kasutas ta politseid ja julgeolekujõude, et suruda maha massimeeleavaldused pärast 9. augusti presidendivalimisi, mille võitis opositsiooni ja lääneriikide hinnangul Tsihhanovskaja, kuid võimude korraldatud võltsimiste järel kuulutati võitjaks ikkagi Lukašenko.

Riiklik uudisteagentuur Belta teatas reedel, et armu anti 14 naisele ja 16 mehele, sealhulgas pensionäridele ja raskelt haigetele inimestele. Nende nimesid ei avaldatud.

"Nad kõik tunnistasid süüd, kahetsesid siiralt oma tegusid ja lubasid elada seaduskuulekalt. Siseministeerium tagab riigipea nimel kontrolli selliste kohustuste täitmise üle," edastas Belta.

Viatšorka sõnul vormistati armuandmisega juba alanud protsess, mille käigus 19 inimest oli juba juulis vanglast vabastatud ja teised vabastati viimastel päevadel.

Inimõigusorganisatsioonide andmeil on Valgevenes umbes 1400 poliitvangi. Tuntumate hulgas on Nobeli rahupreemia laureaat Aless Bialiatski, 2020. aasta protestijuht Maria Kalesnikava ja Sviatlana abikaasa Sergei Tsihhanovski.

Viimastel kuudel on kümned teised Nobeli preemia laureaadid ühinenud üleskutsega Lukašenkole vabastada kõik kinnipeetavad.

Viatšorka ütles, et vabastatud on nimekirjas, mille opositsioon ja inimõiguste rühmitused olid diplomaatide ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu Valgevene võimudele edastanud.

"Ausalt öeldes oleme õnnelikud, et mõned elud võidakse päästa," ütles ta telefoniintervjuus ja lisas, et nende nimesid praegu ei avalikustata.

"Inimesed vabastatakse väikestest vanglatest suurde vanglasse, milleks on Valgevene. Ja enne kui nad pole välismaal, pole nad ka väljaspool ohtu," ütles ta.