Rainer Saksa sõnul on Lukašenkol närvilised ajad

Paarkümmend inimest korraldasid Tallinnas Vabaduse väljakul Valgevene presidendivalimiste tühistamisaktsiooni. Eestis elavad valgevenelased söötsid paberihunti pseudovalimissedeleid näitamaks, et võimule jääb niikuinii Aleksandr Lukašenko.

Esimest korda toimub Valgevenes valimisetendus naaberriigis Ukrainas käiva sõja ajal. Lukašenko valitsetav Valgevene pole sõtta haaratud.

"Ma arvan, et Lukašenko saab aru, et kui Valgevene astub sõtta, läheneb riik veelgi Venemaale, palju rohkem. Riik on praegugi väga tihedalt Venemaaga seotud, siis oleks see tegelikult sama riik. Ta ei taha sõtta astuda," ütles pagenduses elava Valgevene opositsioonijuhi Svjatlana Tsihhanovskaja büroo volinik Eestis Vitali Moltšanov.

Julgeolekuanalüütik Rainer Saks ütles, et sõda mõjub Lukašenko valimiskeskkonnale soodsalt – sõja ülekandumise hirm Valgevenesse on riigis rahulolematust taltsutanud. Kuid Valgevene valitsejal pole põhjust rahuloluks.

"Lukašenko on olnud väga närviline. Esiteks, kuna Venemaa on kasutanud tema territooriumi Ukraina-vastasteks rünnakuteks. Tõsi, viimased kaks aastat küll enam mitte – siis see oli periood, kus Lukašenko ikkagi pelgas, et sõda võiks kanduda Valgevene territooriumile," rääkis Saks.

Kuid Saksa sõnul on Lukašenko takerdunud Venemaa liidri Vladimir Putini roomiku külge ning oht roomiku alla sattuda jääb.

"Kuna Venemaa president on praegu nii hõivatud sõjaga Ukrainas, siis n-ö Valgevene küsimuse lahendamine Venemaa huvidest lähtuvalt on lükatud edasi tulevikku. See tähendab seda, et Lukašenkole ei otsita asendust," rääkis Saks.