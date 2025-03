Valgevene opositsioon avas Eestis oma esinduse

Tsihhanovskaja sõnul on esindust vaja selleks, et demokraatlikud jõud oleksid tihedamas kontaktis Eesti valitsusega.

Sellised esindused on eelnevalt avatud juba Brüsselis, Ukrainas, Leedus ja Tšehhis.

"Me seame sisse suhteid demokraatliku maailmaga. On väga oluline tugevdada

demokraatliku Valgevene subjektsust. See, et me avame selle esinduse siin, Tallinnas, näitab, et Eesti eristab demokraatlikku Valgevenet ja Lukašenko Valgevenet. Ma loodan väga, et see koht saab täidetud eesti-valgevene üritustega ja me saame rohkem avada Valgevenet eestlaste jaoks," rääkis Tsihhanovskaja.