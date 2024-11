Valgevene võimud lubasid vangistatud Kalesnikava isa tütart külastama

Sotsiaalmeedias ilmus pilt Kalesnikavast koos isaga, mille postitas endine vangistatud dissident Roman Protasevitš, kes nüüd ütleb, et tegutseb vahendajana võimude ja välismaal paguluses elavate valgevenelaste vahel.

Teisel fotol oli naeratav Kalesnikava, keda peetakse Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenko vastase opositsiooniliikumise üheks võtmeisikuks, üksinda. Tema kaasvõitlejad ütlesid, et fotod näisid olevat tehtud vanglahaiglas.

Maria Kalesnikava was finally allowed to see her father — after 19 months of being held incommunicado. While we still don't know the details of her current prison conditions in Belarus, it's very heartwarming to see her smile. Masha remains stronger than her captors. pic.twitter.com/S7im1PZfE7 — Franak Viačorka (@franakviacorka) November 12, 2024

"Režiim näitas Mariat. Ta on elus ja me oleme selle üle õnnelikud," ütles eksiilis tegutseva opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja abi Franak Viačorka uudisteagentuurile Reuters saadetud tekstisõnumis.

"Ma arvan, et see on Mariat toetava rahvusvahelise kampaania ning loomulikult rahvusvahelise surve ja solidaarsuse tulemus," lisas ta.

Viačorka ütles, et ei näe ühtegi märki sellest, et Kalesnikava või teised juhtivad opositsioonitegelased peagi vabastataks.

"See on pigem Lukašenko katse näidata omamoodi inimlikkust," ütles ta. "See on hull lugu, aga me peame olema õnnelikud, et keegi elus on."

Tsihhanovskaja kandideeris 2020. aasta presidendivalimistel Lukašenko vastu, mis vallandas enneolematuid protestilaine, kui Lukašenko tulemuste võltsimiste järel ametlikult võitjaks kuulutati.

Teisipäeval sotsiaalmeediakanalisse X postitanud Tsihhanovskaja ütles, et ta tunneb Kalesnikava ja tema isa piltide nägemisest sügavat kergendust pärast seda, kui teda oli rohkem kui 600 päeva ilma võimaluseta välismaailmaga suhelda vanglas kinni hoitud.

Kalesnikava toetas 2020. aasta presidendivalimistel algselt teist opositsioonikandidaati, kes aga hiljem vangistati, misjärel ta andis oma toetuse Tsihhanovskajale.

Pärast valimisi võtsid ta tänaval kinni maskides politseinikud ja viisid Ukraina piirile, kuid Kalesnikava nurjas katse ta riigist välja saata, rebides oma passi puruks. Seejärel mõisteti ta 11 aastaks vangi, süüdistatuna muu hulgas võimuhaaramise vandenõus.

Kalesnikava õde Tatsiana Homitš ütles septembris Reutersile, et Kalesnikava oli suhtlemiskeelu ajal haigestunud ja on kaotanud palju kaalu.

Kremli liidri Vladimir Putini lähedane liitlane Lukašenko on olnud võimul alates 1994. aastast ja kandideerib jaanuaris seitsmendaks ametiajaks. Ta on viimastel nädalatel andnud armu mõnekümnele vangis hoitud opositsionäärile, enamasti nendele, kelle tervis oli halb. Ta ütles oktoobris intervjuus BBC-le, et võib kaaluda Kalesnikavale armuandmist, kui naine peaks talle sellekohase palve esitama.