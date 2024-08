Itaalia päästjad otsivad superjahiga uppunud miljardäri ja ta kaaslasi

Briti lipu all sõitva 56 meetri pikkuse superjahi Bayesian pardal oli 22 inimest, kui see Porticello sadama lähistel ankrusse jäi, kus seda tabas esmaspäeval koidueelne äge torm, mis aluse uputas.

Laevalt pääses enne selle ümberminekut 15 inimest ja ühe hukkunu surnukeha leiti kiiresti. Kuid kuus inimest – Lynch ja tema 18-aastane tütar, Morgan Stanley Internationali juht Jonathan Bloomer, Clifford Chance'i advokaat Chris Morvillo ja nende mõlema naised – on siiani kadunud.

"Karta on, et surnukehad jäid 49 meetri (160 jala) sügavusel lebavasse laeva lõksu," ütles Sitsiilia kodanikukaitse juht Salvatore Cocina Reutersile. "Meie suurimad raskused on tingitud sügavusest, mis ei võimalda [sukeldujatel vee all] pikka aega sekkuda," ütles päästeteenistuse tuuker Marco Tilotta ajakirjanikele. "Me plaanime ... otsida sentimeeter-sentimeetri haaval."

Tilotta sõnul näis laev olevat terve ja lebas paremal küljel. Tuukrid ei olnud veel kindlaks teinud, kas 72 meetri pikkune mast oli murdunud.

Lynchi kutsuti ka Briti Bill Gatesiks

59-aastane Lynch on Ühendkuningriigi üks tuntumaid tehnoloogiaettevõtjaid. Ta ehitas Cambridge'i ülikoolis tehtud murrangulise uurimistöö põhjal riigi suurima tarkvarafirma Autonomy ja sai tuntuks kui Briti Bill Gates.

Lynch müüs ettevõtte 2011. aastal HP-le 11 miljardi dollari eest, kuid see katkestati palju tähelepanu saanud protsessis, kuna USA tehnoloogiahiiglane süüdistas teda pettuses, mille tulemuseks oli pikk kohtuprotsess. Juunis mõistis San Francisco vandekohus Lynchi lõpuks õigeks.

Lynchi esindas selles kohtuasjas Morvillo, samas kui Bloomer oli esinenud tema nimel tunnistajana.

Ilmselge erakorralise kokkusattumusena suri Mike Lynchi kohtuprotsessi kaaskostja Stephen Chamberlain pärast nädalavahetusel Suurbritannias toimunud liiklusõnnetust, ütles tema advokaat esmaspäeval.

Bayesian kuulus Lynchi naisele, kes jäi katastroofis ellu. Teiste jahil viibinud külaliste seas oli ka Lynchi kolleege. Ainus seni kätte saadud surnukeha oli Antiguani kodaniku, pardakoka Ricardo Thomase surnukeha.

Briti valitsuse mereõnnetuste uurimise osakond teatas, et saatis neli oma inspektorit Sitsiiliasse esialgset hindamist tegema.

Laevahuku põhjus seni teadmata

Üks sündmuskohal viibinud ekspert, kes keeldus oma nime avaldamast, ütles, et ametliku juurdluse keskmes on küsimus, kas jahi meeskond sulges enne tormi puhkemist laevale avaused. Uurijad püüavad kindlaks teha, kas öist halba ilma arvesse võttes rakendas meeskond kõiki asjakohaseid meetmeid.

"Me ei näinud seda tulemas," ütles jahi kapten James Catfield Itaalia meediale tormi kohta.

Viimastel päevadel on Itaaliat laastanud tormid ja tugevad vihmasajud pärast seda, kui nädalaid kestnud kõrvetav kuumus soojendas meretemperatuuri rekordkuumaks, suurendades äärmuslike ilmastikutingimuste ohtu, ütlesid eksperdid.

"Merepinna temperatuur Sitsiilia ümbruses oli umbes 30 kraadi Celsiuse järgi (86 Fahrenheiti järgi), mis on tavalisest peaaegu 3 kraadi kõrgem," ütles meteoroloog Luca Mercalli.

"Me ei saa öelda, et see kõik on tingitud globaalsest soojenemisest, kuid võime öelda, et sellel on võimendav mõju," ütles ta Reutersile.