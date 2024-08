Transpordiamet katsetab Koeru lähistel nn roheasfalti

Nõndanimetatud roheasfaldiga kaetakse Koeru lähistel viis lühikest maanteelõiku ja kolm lõiku kergliiklusteel, kokku 800 meetrit.

"Eesmärk on naftasaadustest sõltumist vähendada. Eks need ongi meil esimesed katsetused päris praktikas, kuidas see asi toimib ja kuidas päris elus see tee vastu peab," selgitas transpordiameti ehituse üksuse juhataja Mart Arusoo.

Asfaldis kasutatakse Eesti ettevõttes Fibenol toodetud ligniini. Ettevõtte esindaja Reet Nõmmoja ütles, et ligniin on puidus leiduv liimaine, mis tugevdab ja kaitseb puitu. Sarnased omadused annab see edasi ka asfaldile.

"Kasutades unikaalset tehnoloogiat, väärindame kohalikku jääk- ja madalakvaliteedilist puitu, kasutame seda siin nutikalt," ütles Nõmmoja.

Teedeehitusettevõtte Tariston tootmisosakonna juhataja Oliver Kiisler kinnitas, et ligniin asfaldi paigaldamise tehnoloogiat ei muuda. Küll aga on teekattele lisatav sideaine ligniin neli korda kallim kui bituumen.

"See võib olla küll kallim, aga kui see annab meile võimaluse kasutada Eestis toodetud materjalist teid, siis võib-olla on see väga hea asendus," märkis ta.

Transpordiamet katsetab Koeru erinevatel lõikudel asfalti, mille bituumen on viie, 10 või 15 protsendi ulatuses asendatud ligniiniga. Tallinna Tehnikaülikooli teedeinstituudis, kellega koostöös arendus käib, on aga käsil juba ka oluliselt suurema ligniinisisaldusega asfaldi väljatöötamine.

"Pilootprojekte tuleb kindlasti veel. Suur panus meil on pandud näiteks riigikantselei poolt rahastatavale innovatsiooniprojektile, mille raames laboratoorselt on juba ligniini asendatud 30 kuni 40 protsendi ulatuses. Aga sellest on hetkel veel vara rääkida, see on tulevikuteema," ütles Arusoo.