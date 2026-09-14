Riigikogu alustas sügisistungjärku

Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus riigikogu liikmeid seadma Eesti huvid erakondlikest huvidest kõrgemale. President Alar Karis ütles, et kui president teeb oma tööd, siis võib ta arvestada riigikogu liikmete pahameelega.

Karise sõnul on tema saanud kriitikat nii selle eest, et ta ei kaitsnud parlamendiobstruktsiooni ajal piisavalt enamuse otsustamisõigust, kui ka selle eest, et ta ei astunud piisavalt välja opositsiooni õiguste kaitseks.

"Enamusel peab olema õigus otsustada, kuid otsuste põhjendamiseks ja ühiskonnas mõistetavaks muutmiseks ei piisa sellest, et nende poolt on hääletanud rohkem riigikogu liikmeid kui vastu. Opositsiooni roll ei ole blokeerida enamuse otsuseid. Siiski saab opositsioon oma survega tagada, et on veendutud vajaduses seaduse järele, on kaalutud alternatiive ja näidatud, et ka vastuargumente on tõsiselt võetud," nentis Karis.

Peamisest ülesannetest, mis parlamenti ees ootavad, tõi Hussar välja uue õiguskantsleri valimise ja järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmise. Kuna opositsioonilt tuleb aga senisest enam toetust küsida, on Reformierakond valmis just riigieelarvest vastutasuks tükikese ära andma.

Reformierakonna fraktsiooni juht ütles, et "see on selline kelmikas mõte, et nii-öelda nagu eestlased ütlevad, vorst vorsti vastu".

"Terve eelarve on häid pakkumisi täis, kui see siia tuleb, aga võimaluste piires, selles mõttes, et me ei saa elada ka üle oma varju. Selge on see, et meil on vaja Eesti riik kaitsta, selge on see, et majandus peab hoogu veel juurde saama, et inimeste sissetulekud kasvaksid," lausus Pillak.

"Muidugi mõista, praegu, kui valimised koputavad juba uksele, siis on iseenda huvi ka eri fraktsioonidel rohkem, aga kui opositsioonil on nüüd mängulusti rohkem juntida, et tahaks rohkem obstruktsiooni teha, et takistada vajalikke otsuseid - võtame kaitset, võtame majandust, inimeste toimetulekut näiteks - siis ma ei pea seda mõistlikuks," sõnas Pillak.

"Ma arvan, et tegelikult on neil südametunnistus on ka olemas, et see, mis on vaja Eesti riigi kaitseks, majanduskasvuks ja inimeste toimetulekuks teha, küllap me nendes otsustes ja valikutes leiame ka selle vajaliku üksmeele," arutles Pillak.