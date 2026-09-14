X!

Riigikogu alustas sügisistungjärku

Eesti
Riigikogus algas sügisistungjärk
Vaata galeriid
41 pilti
Eesti

Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus riigikogu liikmeid seadma Eesti huvid erakondlikest huvidest kõrgemale. President Alar Karis ütles, et kui president teeb oma tööd, siis võib ta arvestada riigikogu liikmete pahameelega.

Karise sõnul on tema saanud kriitikat nii selle eest, et ta ei kaitsnud parlamendiobstruktsiooni ajal piisavalt enamuse otsustamisõigust, kui ka selle eest, et ta ei astunud piisavalt välja opositsiooni õiguste kaitseks.

"Enamusel peab olema õigus otsustada, kuid otsuste põhjendamiseks ja ühiskonnas mõistetavaks muutmiseks ei piisa sellest, et nende poolt on hääletanud rohkem riigikogu liikmeid kui vastu. Opositsiooni roll ei ole blokeerida enamuse otsuseid. Siiski saab opositsioon oma survega tagada, et on veendutud vajaduses seaduse järele, on kaalutud alternatiive ja näidatud, et ka vastuargumente on tõsiselt võetud," nentis Karis.

Peamisest ülesannetest, mis parlamenti ees ootavad, tõi Hussar välja uue õiguskantsleri valimise ja järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmise. Kuna opositsioonilt tuleb aga senisest enam toetust küsida, on Reformierakond valmis just riigieelarvest vastutasuks tükikese ära andma.

Reformierakonna fraktsiooni juht ütles, et "see on selline kelmikas mõte, et nii-öelda nagu eestlased ütlevad, vorst vorsti vastu".

"Terve eelarve on häid pakkumisi täis, kui see siia tuleb, aga võimaluste piires, selles mõttes, et me ei saa elada ka üle oma varju. Selge on see, et meil on vaja Eesti riik kaitsta, selge on see, et majandus peab hoogu veel juurde saama, et inimeste sissetulekud kasvaksid," lausus Pillak.

"Muidugi mõista, praegu, kui valimised koputavad juba uksele, siis on iseenda huvi ka eri fraktsioonidel rohkem, aga kui opositsioonil on nüüd mängulusti rohkem juntida, et tahaks rohkem obstruktsiooni teha, et takistada vajalikke otsuseid - võtame kaitset, võtame majandust, inimeste toimetulekut näiteks - siis ma ei pea seda mõistlikuks," sõnas Pillak.

"Ma arvan, et tegelikult on neil südametunnistus on ka olemas, et see, mis on vaja Eesti riigi kaitseks, majanduskasvuks ja inimeste toimetulekuks teha, küllap me nendes otsustes ja valikutes leiame ka selle vajaliku üksmeele," arutles Pillak.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:17

Tallinna maratonil püstitati kolm uut Eesti veteranide rekordit

19:00

Emakeeleõpetajad parandaks funktsionaalset lugemisoskust õppeainete lõimimisega

19:00

Esko Rips: Veneetsias räägiti juba ka "Tundmatu naise" Oscari võimalusest

18:55

Herem peab järgmise kuue kuu prioriteetideks Eesti kaitsevõime arendamist Läänemerel ja õhus

18:55

Kaitseministeerium testib, kui palju ressurssi kulub inventuuri tegemiseks terves kaitseväes

18:55

Päästjad nõuavad palgatõusu, siseminister midagi kindlat ei luba

18:55

Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval

18:54

Eesti vanim keskaegne pühakoda Valjala kirik peidab endas uusi avastusi

18:50

Päevakaja (14.09.2026 18:00:00)

18:44

Itaalia korvpallitäht Kawhi Leonardist: ta rikkus mu karjääri

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13.09

Kushner: kui Ukraina taanduks, oleks meil rahulepe valmis

06:38

Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab

13.09

Kersti Kaljulaid: kogu maailmas ei ole nii palju õhutõrjet, kui Ukrainal vaja oleks

13.09

Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

17:18

Ukraina ründas Venemaal Sotšis asuvaid sihtmärke Uuendatud

12:46

Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale

14:03

Raudsepp nimetas teadet Estonia juurdeehituse alternatiivist ametnike sooloks Uuendatud

16:37

Meedia: Venemaa võimuladvikus käib paleepööre

13.09

Herem: Merilo töösse ma sekkuda ei kavatse

11:17

Xi Jinping ehitab USA domineerimisele vastanduvat maailmakorda

ilmateade

SPORT

19:17

Tallinna maratonil püstitati kolm uut Eesti veteranide rekordit

18:44

Itaalia korvpallitäht Kawhi Leonardist: ta rikkus mu karjääri

18:06

Jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga Munskindi ja Tohverit

17:32

Teist korda MM-i parimaks valitud Stewart tegi ajalugu

loe: kultuur

19:00

Esko Rips: Veneetsias räägiti juba ka "Tundmatu naise" Oscari võimalusest

18:54

Eesti vanim keskaegne pühakoda Valjala kirik peidab endas uusi avastusi

17:52

Veneetsia filmifestivali päevik: "Tundmatu naine" oli Kuldlõvile sobivaim valik

17:31

Helena-Mariana Reimann: rahvatants on nagu pisik, mis tuleb kallal ja enam sellest lahti ei saa

loe: eeter

16:01

Hirvo Surva: laulupeol dirigendipulti minnes läheb pilt silme eest mustaks

13:20

Hendrik Toompere sen: aeglane küpsemine annab parima tulemuse

13:02

Toitumisnõustaja: ära usalda toodet, mida väga võimsalt turundatakse

12:28

"Teise mätta otsast": Eesti noored võiksid julgeda rohkem eksida

Raadiouudised

15:40

Raadiouudised (14.09.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (14.09.2026 12:00:00)

10:35

Läti ja Leedu avasid suvel elektriautode ostutoetused, Eestis uut vooru ei kavandata

10:30

Tartu linn saab Euroopa Investeerimispangalt 25 miljonit eurot laenu

09:20

Raadiouudised (14.09.2026 09:00:00)

13.09

Tartu Ülikooli loodav seirekeskus hakkab hindama Eesti majapidamiste energiavaesust

13.09

Herem: soovin kuue kuu jooksul saada ammendava ülevaate kaitsevalmidusest

13.09

Paide Püha Risti kirik näitas varjatud aardeid

13.09

Rootsis toimuvad parlamendivalimised

13.09

Päevakaja (13.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo