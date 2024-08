Raadioloata jäänud Narodnoe Radio omanik Duo Media läheb kohtusse

Narodnoe Radio sagedus anti raadiolubade komisjoni otsusega uuele venekeelsele kanalile Radio Maximum.

"Duo Media kasutab kõiki seaduslikke võimalusi, et vaidlustada seda täiesti arusaamatut otsust. Ma usun, et meid saadab ka selles edu. Lähme oma õigusi kaitsma ja teeme seda jõuliselt," sõnas Duo Media juhatuse esimees Jüri Pihel.

Peale vaadates tunduvad kõik need põhjendused, miks Narodnoe Radio raadioluba ei jätkatud, otsitud ja sulepeast imetud, sõnas Pihel.

Piheli hinnagul oli TTJA otsuse sõnastus üpris kummaline.

"Seal on öeldud, et see uus raadiojaam, kellele luba tahetakse anda, mängib rokkmuusikat ja poprokkmuusikat, aga Narodnoe Radio mängib tavalist muusikat. Kui nüüd vaadata sellele meediavabaduse või ka ärivabaduse seisukohalt, siis seda pretsedenti, et riigiametnikud kirjutavad ette ühele või teisele raadiojaamale, mis on hea muusika ja mis on vale muusika, ei ole viimase 30 aasta jooksul küll tehtud," rääkis Pihel.

"Kui Narodnoe Radiol on täna kümneid tuhandeid lojaalseid kuulajaid, kes armastavad seda jaama, siis panna see jaam päevapealt kinni, et pakkuda inimestele rokkmuusikat selle asemel, see väide on otsitud ja absurdne. See ei ole küll ühegi ametniku asi öelda eraõiguslikule raadiojaamale ette, kuidas saavutada oma kuulajate hulgas populaarsust ja kuidas teha jaama, mis inimestele meeldib," jätkas Pihel.

Duo Media sai raadiolubade konkursil seitsme programmi edastamise õiguse, sealhulgas kuuluvad gruppi laia levialaga raadiod, nagu Kuku ja Elmar. Narodnoe Radio oli nende ainuke venekeelne raadiokanal.

TTJA: riik eelistas rokki popile

TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla ütles, et Baltic Media Network OÜ pakutav programm Radio Maximum osutus konkursil hindamiskomisjoni poolt valituks, sest vastas kandidaatidest kõige rohkem kultuuriministri selles levipiirkonnas kehtestatud kõrvaltingimustele.

"Kõrvaltingimuste seadmise mõte on olnud selles, et säiliks võimalikult mitmekesine raadiomaastik – programmid eri keeltes, erineva programmisuunitlusega ehk mõnes rohkem sõnalist osa, teises muusikalist, mõni rohkem keskendunud elule konkreetses Eesti piirkonnas, teine rohkem üleriigiliste teemade kajastamisele," lausus Rohtla.

Rohtla selgitas, et kultuuriminister on levipiirkonna 20 sihtrühma kõrvaltingimustes määranud, et pakkuda tuleks mitmekesist muusikaprogrammi.

"Baltic Media Network OÜ programmi kirjeldusest tuleb välja, et pakutakse laiemat muusikavalikut kui Duo Media Networks OÜ programmis Narodnoe Radio. Radio Maximumi kavas plaanitakse mängida kaasaegseid ja kultuslikke pop-, pop-rokk- ja rokk-hitte. Samas Narodnoe Radios keskendutakse uutele ja vanadele poplauludele," sõnas Rohtla.

Rohtla märkis ka, et tegevuslubadele kõrvaltingimuste väljastamist praktiseeritakse teistes valdkondades ning et meedialubadele kõrvaltingimuste seadmine on Euroopas tavapärane praktika.

Uue raadio juht: olen staažikas tegija

Radio Maximumi juht Dmitri Krassilnikov ütles ERR-ile, et ta loomulikult austab TTJA otsust ja rõhutas, et otsuse komisjonis osales ka mitmeid teisi organisatsioone peale TTJA.

"Rõhutan, et see luba anti meile viieks aastaks, viie aasta pärast saab püüda seda luba mõni teine ettevõte. Pean seda väga demokraatlikuks viisiks raadiolubade väljastamisel," sõnas Krassilnikov.

Duo Media võimalikku kohtuasja kommenteerides ütles Krassilnikov, et Duo Medialt pole keegi midagi ära võtnud - luba antigi neile viieks aastaks ja seda peaks mitmeid lube taotlenud Duo Media teadma, kuidas litsentside andmine käib.

Krassilnikov on Narodnoe Radio endine juht, kes müüs aastate eest raadiojaama Duo Grupi eelkäijale Postimees Grupile. "Juhtisin Narodnoe Radiot pea 13 aastat. Narodnoe Radio, mida praegu tunnete, on minu looming. Minu töökogemus lubab väita, et uus Radio Maximum saab olema veel parem ja huvitavam," sõnas Krassilnikov.

Krassilnikov kirjeldas ka, et kahe aasta eest otsustas Duo Media, et raadio jätkab ilma temata ja nende teed läksid lahku.

Raadiolubade hindamiskomisjoni kuulusid Eesti autorite ühingu, Eesti esitajate liidu, Eesti ringhäälingute liidu, Tartu ülikooli, kultuuriministeeriumi ja TTJA esindajad. Konkursile laekus 45 taotlust, millest raadiolubasid oli võimalik eraldada 32-le.